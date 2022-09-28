超車警察一陣酒氣飄過 酒駕男還嗆：我可以騎回去

呂男酒測值高達0.74，被依違反公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

2022/09/28 07:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄66歲的呂姓男子6年前曾因酒駕遭法院判刑4個月，竟沒學乖，日前又酒後騎乘機車返家，因快速超車巡邏員警的機車時，警方聞到一陣濃濃酒味飄過，上前攔查施以酒測，酒測值高達0.74，呂男被依違反公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山分局今指出，旗津所警網前夜巡邏經旗津三路口，遭一輛機車快速超車後，旋即聞到空氣中瀰漫著一股酒氣，立即加速趨前攔停，員警聞到這名騎士身上濃濃酒味，騎士面對員警詢問仍搖頭否認酒駕，員警立即以酒精感知器檢測，果然呈現酒精反應，呂男才坦承在鳳山和友人聚餐、飲酒，因急著返家休息才會騎得快了一點。

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經員警實施酒精測試，呂男酒測值高達每公升0.74毫克，據了解，呂男在2015年、2016年間，都曾有酒後駕車遭警方查獲的紀錄，這次仍沒學乖，雖然高速行車仍難掩酒味瀰漫，遭警方查獲，呂男竟表示自己可以騎回去，嚇得員警急忙阻止，搖頭嘆道「真醉到不行了」，依違反公共危險罪嫌移送法辦。

分局長蔡鴻文表示，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕行為，並針對易肇事地點、路段、時段加強執行，另易飲酒場所亦商請業者一同防制，協助宣導代駕或代叫計程車，以確保用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

呂男酒駕機車超車警察一陣酒氣飄過，警攔測超標還嗆：我可以騎回去。（民眾提供）

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