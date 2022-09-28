為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超車警察一陣酒氣飄過 酒駕男還嗆：我可以騎回去

    呂男酒測值高達0.74，被依違反公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

    呂男酒測值高達0.74，被依違反公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

    2022/09/28 07:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄66歲的呂姓男子6年前曾因酒駕遭法院判刑4個月，竟沒學乖，日前又酒後騎乘機車返家，因快速超車巡邏員警的機車時，警方聞到一陣濃濃酒味飄過，上前攔查施以酒測，酒測值高達0.74，呂男被依違反公共危險罪嫌移送法辦。

    鼓山分局今指出，旗津所警網前夜巡邏經旗津三路口，遭一輛機車快速超車後，旋即聞到空氣中瀰漫著一股酒氣，立即加速趨前攔停，員警聞到這名騎士身上濃濃酒味，騎士面對員警詢問仍搖頭否認酒駕，員警立即以酒精感知器檢測，果然呈現酒精反應，呂男才坦承在鳳山和友人聚餐、飲酒，因急著返家休息才會騎得快了一點。

    經員警實施酒精測試，呂男酒測值高達每公升0.74毫克，據了解，呂男在2015年、2016年間，都曾有酒後駕車遭警方查獲的紀錄，這次仍沒學乖，雖然高速行車仍難掩酒味瀰漫，遭警方查獲，呂男竟表示自己可以騎回去，嚇得員警急忙阻止，搖頭嘆道「真醉到不行了」，依違反公共危險罪嫌移送法辦。

    分局長蔡鴻文表示，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕行為，並針對易肇事地點、路段、時段加強執行，另易飲酒場所亦商請業者一同防制，協助宣導代駕或代叫計程車，以確保用路人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    呂男酒駕機車超車警察一陣酒氣飄過，警攔測超標還嗆：我可以騎回去。（民眾提供）

    呂男酒駕機車超車警察一陣酒氣飄過，警攔測超標還嗆：我可以騎回去。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕騎電動自行車轉彎未打方向燈 高雄男4度落網
    2022/09/27 18:34

    酒駕騎電動自行車轉彎未打方向燈 高雄男4度落網
    深夜爛醉失控自撞護欄 男騎士送醫不治
    2022/09/27 11:36

    深夜爛醉失控自撞護欄 男騎士送醫不治

    皇普園首之道獨領風潮 青埔宜居首選
    南韓演員郭到元酒駕 停紅綠燈直接睡著
    2022/09/26 09:49

    南韓演員郭到元酒駕 停紅綠燈直接睡著
    酒駕莽切違規迴轉 後方直行騎士撞上送醫不治
    2022/09/26 09:34

    酒駕莽切違規迴轉 後方直行騎士撞上送醫不治

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    水電工酒駕遇警想落跑 180度甩尾卻滑倒摔車被逮
    2022/09/25 14:19

    水電工酒駕遇警想落跑 180度甩尾卻滑倒摔車被逮
    執行噪音車取締勤務 桃警意外查獲酒駕男撞翻路旁車輛
    2022/09/24 10:59

    執行噪音車取締勤務 桃警意外查獲酒駕男撞翻路旁車輛
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播