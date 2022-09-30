酒駕撞傷路人挨罰 他打官司自認「微罪不舉」敗訴

蘇男酒駕傷路人挨罰，一審敗訴後，又向台中高等行政法院抗告，同樣被駁回。（資料照）

2022/09/30 15:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕蘇姓男子去年8月30日酒駕，於雲林縣撞傷林姓行人，蘇男呼氣酒測達每公升0.17毫克，被裁罰3萬元、吊扣駕駛執照24個月，他打官司聲明撤銷上述處分，理由是酒測數值低，符合「微罪不舉」，且撞傷人與酒駕無關，法官卻認為，蘇男酒後開車撞傷緩慢行走的行人，員警認定是「酒駕肇事，情節尚非輕微」，蘇男「微罪不舉」之說難以採信，判決蘇男敗訴。

判決書與裁定書指出，蘇男駕駛自小客貨車，上述時間撞上路人，路人受輕傷，雲林縣警察局斗南分局酒測，蘇男呼氣酒精濃度達0.17毫克，未達0.25毫克的公共危險罪法辦標準，但仍依「道路交通管理處罰條例」的酒後駕車肇事，處罰鍰3萬元，吊扣駕駛執照24個月，並應參加道路交通安全講習。

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蘇男向雲林地方法院提起行政訴訟，聲明撤銷上述處罰，蘇男主張，「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」設有「微罪不舉」的規定，且他沒有各種異常狀態，用筆在同心圓間0.5公分環帶內畫圓，也沒有溢出，他肇事之因，與酒後開車無關，兩者無相當因果關係，另外，行人的傷勢不明顯，撞擊不劇烈，且雙方已和解，聲明撤銷處分。

雲林地院卻認為，蘇男雖主張「微罪不舉」，但案發時天氣晴朗，蘇男撞傷行人，聽到哀嚎聲音，才驚覺撞傷人，警方認定肇事主因是「未注意車前狀態」，至於酒駕部分，警方考量酒後駕車肇事，嚴重影響交通安全（致人受傷），為維護交通秩序，確保人車通行安全，依專業判斷認有舉發的必要，「酒駕肇事，情節尚非輕微」，不適用勸導取代舉發，據此判決蘇男敗訴。

蘇男上訴到台中高等行政法院，主張舉發單位（警方）與裁罰單為（交通部公路總局嘉義區監理所）「裁量怠惰」，理由是他開車「未注意車前狀態」撞傷行人，是否與酒駕有關，兩單位沒有舉證與細查，不過，法官仍認為他「上訴不合法」，沒有說明原判決如何違背法令，據此裁定駁回，不得抗告。

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