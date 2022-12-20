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    警破詐團假交友「養、套、殺」 愛情攻勢4個月狂削千萬

    警方在蘆洲區某商辦搗破詐騙機房。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在蘆洲區某商辦搗破詐騙機房。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/12/20 17:27

    〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲楊姓男子招兵買馬，今年8月與旗下成員從事假交友投資詐騙，新北市林口警分局月前接獲線報開始調查，細查發現被害人超過百人，不法獲利破千萬。警方昨派員埋伏，在蘆洲區某商辦大樓搗破該詐騙機房，並逮捕楊男與其旗下成員共11人。

    警方表示，楊男等人利用Instagram或是交友App，以假交友方式誘騙網友，耐心地以愛情攻勢與被害人傳情月餘，取得信任後在誘騙其投資博網站或是虛擬貨幣，最終詐團再大搞消失，破百名被害人平均被騙8至10萬，不法獲利起碼千萬。

    警方說，楊男有多起詐欺、槍砲等前科，行詐行之有年，所以才在短短8月至12月就獲利千萬。林口警分局協同蘆洲、汐止等分局蒐證月餘，19日前員前往查緝，在蘆洲區中山一路某商辦順利逮捕主嫌楊男及旗下成員共11人，查扣多部作案用手機、電腦、點鈔機、教戰手冊及贓款8萬元等證物。

    偵詢時，楊男等人承認犯案，警詢後依詐欺、賭博、組織等罪嫌移送法辦。警方呼籲，詐團常用假交友投資，以「養、套、殺」模式誆騙被害人投資或入金博弈，詐騙不特定人士，以投資APP營造賺錢假象，民眾在交友、投資時務必小心，若遇類似務必及時報警。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    以楊男為首的詐欺集團共11人遭警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    以楊男為首的詐欺集團共11人遭警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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