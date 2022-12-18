解封潮機票、免稅精品 成詐團誘餌

國境解封後掀起一波出國旅遊潮，但詐騙集團也趁此機會，以便宜機票、購物商城週年慶為幌子，引誘民眾上當。（資料照）

2022/12/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕近期邊境解封後，有網購詐騙集團搭上國人許久未出入境、開始瘋旅遊的熱潮，刻意在網路販售低於市價的機票，或大量刊登一頁式假廣告，以免稅購物商城週年慶幌子，標榜名牌精品特價一點三折大優惠，誘騙民眾下單，刑事局預防科昨提醒民眾多加小心，避免上當。

台越來回機票9千 匯款被騙

刑事局表示，上月間台中市一名越南籍男子，來台工作已三年多，因疫情影響無法和在家鄉妻子見面，好不容易等到邊境解除，便透過臉書社團廣告，尋找有無販售便宜的機票，以讓妻子搭機來台相聚，發現有人標榜販售原本市價約一萬五千元的台灣、越南來回機票，價僅台幣九千元。

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越籍男子主動聯繫賣家，賣家請他提供妻子護照資訊，隨後向他出示訂票序號和機票號碼，被害男子向航空公司確認賣家提供的交易資料屬實後，不疑有他就匯款給賣家；不料妻子到越南的機場臨櫃辦理登機時，才被告知因購買者取消信用卡授權，機票已被註銷，他也連繫不上賣家，驚覺遭詐。

精品優惠折扣 收到劣品

此外，有詐騙集團也利用臉書投放偽冒官方網站的一頁式廣告，誘使民眾下單訂購，內容以免稅購物商城週年慶，標榜特定精品一點三折優惠，並提供民眾點選下單的連結，點進去頁面還不斷跑出其他消費者下單的資訊，還有其他買家撰寫的五星好評，讓民眾信以為真，下訂後則可能拿到劣質仿冒品或非指定購買的物品。

刑事局統計，今年一月起至本月十一日止，相關網購詐騙案件已發生一九○三件，相較於去年同期的一六○四件，成長幅度接近兩成，刑事局指此顯示網購詐騙猖獗，提醒民眾若在網路購物或機票時，勿在臉書社團私自交易，或透過未經查證的廣告購買物品，以降低遭詐風險。

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