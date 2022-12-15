我通報臉書 刪583個詐團頁面》打詐警示奏效 赴柬旅客驟降

高檢署14日在法務部舉辦記者會，出席者有高檢署檢察官吳慧蘭、台北地檢署檢察官張雯芳、高檢署檢察長張斗輝、法務部長蔡清祥、台北地檢署檢察官王文成、台中地檢署檢察官張富均、張富均的妻子(由右至左)。（記者錢利忠攝）

2022/12/15 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署十四日在法務部召開打詐記者會，臉書接獲我方通報後，已刪除五八三個詐騙頁面，高檢署檢察官吳慧蘭表示，檢方依照行政院核定通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，近半年共破獲七六五起詐騙集團案件，比去年增長逾七成；偵辦柬埔寨豬仔案件的台北地檢署檢察官張雯芳則指出，媒體七月間大幅報導民眾受騙赴柬遭囚禁後，前往柬埔寨的旅客人數驟降，從七月的二一六六人減至八月的一五三七人，可見國人已有所警覺。

吳慧蘭說明，六月一日至十一月卅日，破獲七六五起詐團案，較去年巨幅增長七七三．○七％，其中包含因應九合一選舉的查緝不法金流專案，第一波於九月五日至十五日間發動，查緝一一二案、四四九名嫌犯，以違反銀行法等罪羈押廿五人，查扣犯罪所得五億七六七餘萬元；第二波十月廿四日至十一月九日間執行，針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣等犯罪查緝一三五件，四四七名嫌犯，涉犯銀行法羈押卅八人，查扣犯罪所得約六億元，另扣得虛擬貨幣六五二萬五○六○顆泰達幣（約兩億元）。

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吳慧蘭並指，檢警偵辦求職詐騙囚禁事件，到十二月十二日止，已偵辦五九案、二六五名被告、羈押八八人，替二六五名被害人查扣犯罪所得二三四六萬八千元；另外，誘騙國人出境從事電信詐欺及人口販運案，到十二月十二日止，共偵辦四一三件、八五五名被告、羈押九六人，替七六四名被害人查扣一六○萬九百元。

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