高科大學生寒冬划舟受困落海 教師道歉了

消防及海巡人員搭乘氣艇救援划獨木舟落海的學生。（民眾提供）

2022/12/18 12:35

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄科技大學海洋休閒管理系師生，昨到情人碼頭進行獨木舟海上訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、8名學生落海、失溫送醫，對此有女學生在Dcard發文批老師枉顧學生安全，執意讓學生下水才造成此結果。校方今上午坦承授課老師因交通因素遲到，並誤判後續天候快速變化，授課教師表達歉意，後續會做整體課程的檢討與追蹤。

高科大海洋休閒管理系昨在茄萣情人碼頭內灣進行獨木舟海上長划訓練，在折返點時，因風雨增強，有28名學生無法順利划回岸上，請救消防海巡協助救援，其中有2男6女共8人因落海及緊張造成失溫、擦傷送醫。

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一名女學生在Dcard發文痛批，老師枉顧學生安全，執意讓學生下水，以學生性命作為賭注而造成此結果，她嚴正譴責，也呼籲學校及老師給出交代，並負起所有相關賠償責任，她說「希望大家的重視可以使該老師重新調整教學方式，而不是覺得以前可以，現在為什麼不行的爛理由。

高科大今上午表示，興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，無浪高問題，這次是對天候誤判導致後續救援。授課老師的確因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

高科大表示，有關安全裝備，該門課程是 「獨木舟理論與實務」，因此均以寬鬆舒適服裝為主，參與課程學生均依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護機制。最後也因天候驟變而造成因雨、泡水等因素而使學生發生失溫狀況。

校方也說，長划訓練分為兩組，第一組開始課程後，學校有同時派出1艘救生艇、1位救生員、1名教練陪同進行課程。因天候因素造成獨木舟翻覆後，第一批接回3名學生、第二批接回4名，其中部分因風雨因素在訓練過程中落水、部分學生自行爬上折返點等待救援時浸水、部分是返回基地上岸前落水。

校方說，昨日天候的確造成多數學生濕透，且有8名同學失溫送醫緊急處置。學校同步啟動校安機制，由校安中心、系主任及相關同仁，趕赴現場，並親赴醫院協助後續處理，協助學生返家休養。

由於海況，當下學生四散，現場不斷持續連繫各點學生，回到基地做人數清點。中間救援時間緊迫，老師同學都在同步進行各類聯繫，因此通報消防時間點有落差。

高科大也表示，現場並未要求學生18日回到現場拖船。有針對第二組課程做討論，決定取消後面課程。有關提到船隻後續處理是要請教練來做，使學生誤解以為要學生回來拖船。

高科大說目前系上針對本學期移地教學課程，均決議暫緩，全部移回校內進行。後續校內會做整體課程的檢討與追蹤，並且持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供後續諮詢及輔導。

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