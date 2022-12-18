高科大學生寒冬划獨木舟落海 女學生批老師枉顧安全執意下水

消防及海巡人員搭乘氣艇救援划獨木舟落海的學生。（民眾提供）

2022/12/18 10:13

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄科技大學海洋休閒管理系28名師生，昨到情人碼頭進行獨木舟海上訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，在消防人員搶救下全數獲救，校方事後表示，臨時發生風雨變化，才造成這起意外，但有學生在Dcard發文批老師枉顧學生安全，執意讓學生下水才造成此結果，要求學校及老師說明，並負起相關責任。

一名女學生在Dcard發文指出，學校老師在學期初就指定12月17、18兩天全體修課學生須至興達港進行獨木舟課程，但在上課前2天，她發現週末有寒流且會下雨，向助教確認，天候不佳課程有何安排，結果得到「照常上課」的回應。

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女學生說，該場域設備只有一個倉庫存放上課所需用品，現場無提供盥洗設備，僅有行動淋浴間，也沒有提供熱水及任何禦寒用品，「意思就是說，今天的天氣學生們上岸，僅能至廁所更換乾的衣物而無任何保暖物品。」

女學生說，早上8點半左右，不少學生陸續抵達，但現場不僅下雨、颳風，氣溫也只有約13、14度，她推測海面上風浪也不小，正當大家猶豫要不要下去時，助教隨即向大家表示，「不用看了一樣要下去你們10點前都要弄好喔！最慢10點一定要下水喔！」並開始指揮學生搬動器材。

女學生說待器材都搬運完畢後同學們分為兩組，第一組先划船出去，另一組則留在港內練習翻船復位，不料第一組出發後就發生了意外，航程距離約為遊艇碼頭至興達發電廠沿岸的蚵棚，共計28位學生受困，並稱他們在划到一半時就覺得風浪變得更大且又開始飄雨，然而助教卻始終要求學生們繼續往前。

女學生說，當她發現浪真的太大並叫大家趕緊迴轉不要往前時已經來不及了，更前面的同學都已經被浪衝進蚵棚，她自己也不例外，所有人為了避免翻落海中，緊緊抓著蚵棚的木柱，手都被割到滿布傷痕，之後才退到後方消波塊避難等待救援，這段期間，助教用IBM救援兩批同學約7、8人，但一趟來回要半小時，「將近30位同學要救到什麼時候？」

當她抵達消波塊後，看到學弟手上拿著2支手機，於是二話不說趕緊報警求援，並打給媽媽求救，最終海巡約在15分鐘後到場救援，並在中午12點16分將全數同學救上岸。

女學生痛批，針對此事件，老師枉顧學生安全，執意讓學生下水以學生性命作為賭注而造成此結果，她嚴正譴責，也呼籲學校及老師給出交代，並負起所有相關賠償責任，她說「希望大家的重視可以使該老師重新調整教學方式，而不是覺得以前可以，現在為什麼不行的爛理由，枉顧學生生命，要學生忍著寒冷低溫進行該課程！」

一名女學生在Dcard發文指向助教確認，天候不佳課程怎麼安排，結果得到「照常上課」回覆。（翻攝Dcard）

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