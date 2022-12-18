風浪突變大 獨木舟訓練 高科大5人落海獲救

高科大學生昨進行獨木舟海上長划訓練，部分學生因風浪過大無法順利划回岸上，海巡署出動氣艇馳援，學生已全數獲救。（讀者提供）

2022/12/18 05:30

〔記者蔡清華、蘇福男／高雄報導〕昨天是今年第一波寒流來襲的濕冷天，高雄科技大學海洋休閒管理系廿八名師生，昨上午到情人碼頭進行獨木舟海上訓練課程，疑因風浪突然變化，受困於折返點，並有五名學生落海，在消防人員搶救下全數獲救，其中有八名學生（兩男六女）失溫送醫，救治觀察後已返家。

消防局表示，昨天上午十時五十三分獲報茄萣區情人碼頭，有學生受困海上，指揮中心出動人、艇前往搶救；海巡署船艇、港區漁船也緊急加入接駁救援行列，約至中午十二時十六分，將學生全數救援上岸。

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首批28人長划 有人無法划回岸

高科大表示，昨在情人碼頭主要進行大二「獨木舟理論與實務」必修課程，有六十一名學生參加實務體驗。上午進行「獨木舟海上長划」訓練，出航時風象平穩，六十一人採分批進行長划訓練，第一批出發獨木舟訓練的廿八人，抵達長划折返點時，因臨時風雨變化，造成部分學生無法順利划回岸上。

廿八人中有廿一人，於折返點旁的岸邊被載回訓練基地，另七人由救生員開救生艇載回基地，其中二人在划行時因風浪過大落水，有三人是在接駁上岸時，因風浪過大落水，所幸均獲救，另有三人覺得身體不適。共八人因失溫及表皮輕傷送醫，治療後陸續由老師及教官接送返家。

校方表示，此次海休系海上活動是大二必修課程，經查，事前校內活動申請程序完備，現場有專業教師、救生員及教練參與。昨天上午的課程在興達港情人碼頭內灣，進行獨木舟海上長划訓練，剛進行時風象平穩，未料進行至長划的折返點，臨時發生風雨變化，造成這起意外。

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