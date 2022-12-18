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    教練︰初划風象平穩 折返天氣驟變

    海巡人員獲報後，出動氣艇前往海上救援學生。（讀者提供）

    海巡人員獲報後，出動氣艇前往海上救援學生。（讀者提供）

    2022/12/18 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄科技大學海洋休閒管理系六十一名學生，昨在茄萣情人碼頭內灣進行獨木舟海上長划訓練，結果有廿八名學生無法順利划回岸上，並有兩男六女因落海及緊張造成失溫、擦傷送醫。

    昨天在場的高科大高姓海休系教授兼教練表示，昨天長划訓練前，評估天候可以進行訓練，剛進行時風象也平穩，未料至長划的折返點時，風雨臨時發生變化而造成意外。

    內灣長划訓練 不受限低溫

    教練表示，從事獨木舟或其他水上活動，浪高在兩米以下皆可活動，超過兩米則禁止水上活動，這次訓練的場域為內灣，是相對平靜的海域，至於氣溫倒是沒有低溫規定，在寒帶地區也都有在從事獨木舟或其他水上活動。

    校方︰風雨臨時變化 造成意外

    高科大表示，昨天是進行「獨木舟理論與實務」必修課程，上午獨木舟長划訓練時，一開始出航，風象是平穩的，六十一人分批進行，其中第一批的訓練學生有廿八人，他們抵達長划的折返點後，此時海上風雨臨時出現變化，風雨變大，因而造成部分學生無法繼續進行訓練，難以順利划回岸上，所以立即請求消防局、海巡單位協助救援。

    校方說，因失溫及表皮輕傷分別送醫的八名同學，全數意識清醒，完成治療後，就由老師及教官接送返家休養。

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