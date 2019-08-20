[即時]國際高端設計營移師高科大登場 台日韓大學生飆創意

2019-08-20 20:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕第10屆國際共同高端設計營（簡稱ICDC）今年移師高雄科技大學舉辦，台日韓三國60名大學生組隊飆創意，堪稱是場跨文化交流的硬戰。

ICDC2010年由日本熊本大學和韓國東亞大學籌設，結合不同國籍大學生組隊，體驗設計製造與培養實作能力，2016年高雄第一科技大學（現為高雄科技大學）首度取得主辦權，今年第10屆ICDC再度由高科大工學院主辦，60名參賽選手組成10支隊伍，每隊由台日韓各2名大學生跨領域、跨國際、不同科系組成，以培養同學國際交流和團隊合作能力。

今年活動以「居家用品的智能設計」為題，同學除運用所學，也要學習評估消費市場，才能設計出具有創新應用與市場價值的作品，早在今年5月活動各隊組員便以電子郵件或視訊會議等網路方式起跑，並於8月營隊舉辦時藉3D列印、程式設計、電子開發或木工成形等材料加工的方式，將產品實作產出。

韓國東亞大學機械工程系同學李炫東說，團隊同學分別有電子、電腦通訊和環境安全專業背景，因此有別於他以前單打獨鬥的學習方式，感覺學到很多知識，對於高科大創夢工場提供的實作場域讚不絕口；日本熊本大學營建與環境工程系同學Higashi Sota也說，與不同國家、不同科系的同學彼此分享專長、互相吸收知識，是一件很棒的體驗，高科大提供的實作空間讓他驚豔不已。

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