酒店妹林姝妤謀財害命 一審判無期徒刑

酒店女林姝妤，夥同父母與弟弟一起殺害包養她的張姓男友，還擬定殺人計畫與一起棄屍，犯殺人罪嫌，一審判決處無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照）

2022/12/15 11:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣東螺溪去年10月底發生一起水流屍命案，23歲的酒店女林姝妤，涉嫌夥同父母與弟弟一起殺害包養她的張姓男友，還擬定殺人計畫與一起棄屍，今年3月檢方將4人依強盜殺人等罪嫌起訴，彰化地院今（15日）審結，判處林姝妤無期徒刑、林父17年、林母16年、林弟16年，另提供安眠藥的陳男，因幫助殺人罪處6年6月。

該案發生在去年10月底，林姝妤（30歲）因不滿張姓男友於交往期間時常與她爭執，並覬覦張男名下金融帳戶大筆款項，遂與父親林益全（50歲）、母親劉秀珍（49歲）、弟弟林韋守（24歲）等人共同謀議殺害張男，林韋守友人陳昱惟則提供安眠藥1顆，幫助林姝妤一家下手。

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這起社會矚目案件於今日上午10點宣判，林姝妤等被告都未到庭聽判，審判長梁義順準時宣判，被告林姝妤犯兩罪，強盜罪而故意殺人罪、共同犯遺棄屍體罪，分處無期徒刑及徒刑1年6月，應執行刑無期徒刑，褫奪公權終身。

林父、林母及林弟皆犯共同犯殺人罪、共同犯以不正方法由自動付款設備取財罪及共同犯遺棄屍體罪3罪，分處應執行刑17年、16年、16年，陳昱惟犯幫助犯殺人罪、共同犯遺棄屍體罪2罪，應執行刑6年6月。

酒店妹林姝妤（左3）、父親林益全（右2）、母親林劉秀珍（左1）及弟弟林韋守（右1），一家四人參與殺人棄屍計畫。（民眾提供）

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