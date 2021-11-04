酒店妹設局殺包養男 頭腳套袋 綁巨石沉溪

林女私下有「林小彤」 、「Kevin Lin（蟹小 彤）」多個臉書帳號， 感情狀態都標「單身」 ，未放兩人公開合照。 （取自林女臉書） 張男遺體在東螺溪河岸邊載浮載 沉，消防員穿上隔離裝將他打撈 上岸。 （民眾提供、取自臉書爆 料公社公開版）

2021/11/04 05:30

酒店小姐林姝妤依殺人罪嫌羈押

〔記者陳冠備／彰化報導〕酒店小姐林姝妤涉嫌夥人謀財害命，殺害台北市五十一歲張姓男子後，將張男頭腳套上黑色塑膠袋，綁上四十公斤重大石塊，棄屍在彰化縣埔鹽鄉的東螺溪，彰化檢警逮捕林女，昨天依殺人罪嫌羈押獲准；張男友人氣得在網路貼文指張男每月花十萬元包養林女卻遭仙人跳死在異鄉，還盜領存款，把人命當髒螞蟻就對了，希望對方拿命來償！

張男友人爆料 要對方拿命償

警方調查，十月廿九日獲報東螺溪仁鼎橋附近有男性浮屍，到場發現男子死亡多日，屍體腫脹難辨，身上綁著兩塊重約四十公斤石塊，頭、腳也被黑色塑膠袋套住，研判沉入溪中後浮起。

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溪湖警分局偵查隊長楊昭賢指出，死者身上沒證件，警方從指紋比對，本月一日查出死者是住台北市的張姓男子，立即通知家屬，才知張男家屬已於日前報案失蹤，也曾在逢甲大學附近找到其BMW座車，追查後發現，張男與三十歲女子林姝妤交往，當天至林女位於鹿港的住處拘提。

楊昭賢說，林女到案後故作鎮靜，還以為是朝失蹤案偵辦，直至得知張男遺體被尋獲，才辯稱兩人案發前曾到中部海邊出遊時發生口角，林女稱友人為挺她，出手教訓張男，但出手過重打死；但為何到彰化棄屍？棄屍時間等卻又交代不清，林女供詞避重就輕，因此將林女轉為嫌犯移送偵辦。

林女被控仙人跳 逼問密碼盜存款

張男友人得知張男遇害，也在臉書社團指控，張男去年在酒店認識林女後進而同居，每月最少花十萬元包養她，九月十一日卻突然有一群號稱林女表哥出現，不准兩人交往，甚至騙出張男毆打及強逼說出提款卡密碼，還想開走張男新買的BMW，幸好沒開走，十月八日，他與張男吃熱炒，已分手的林女卻突然出現，十月十五日，張男跟他說要去鹿港，結果從此失去聯繫，親友報案協尋，銀行監視器也拍到林女拿著張男提款卡領了不少錢，他強烈懷疑，張男是被這群人設局仙人跳殺害棄屍。

檢發三張拘票追緝在逃嫌犯

檢方指出，林女未承認盜領死者張男的存款，但張男身上被綁住重物，憑林女一人根本無法搬運，懷疑有共犯，已發三張拘票追緝在逃嫌犯。檢方昨午也傳訊林女彰化老家的父母及弟弟到案，以釐清涉案程度，而林女恐有串證、逃亡之虞，昨早向彰化地院聲請羈押獲准。

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