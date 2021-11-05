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    蛇蠍女起底！陪酒走T妹高冷路線 老玩家「挑戰」命喪黃泉

    林女造型突然從短髮帥妹變身長髮正妹。（翻攝林女臉書，本報合成）

    林女造型突然從短髮帥妹變身長髮正妹。（翻攝林女臉書，本報合成）

    2021/11/05 21:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕以花名「童話」在台北市酒店陪侍的30歲女子林姝妤，涉嫌夥同家人謀害同居張姓男子，引起社會側目。一時間，她的昔日動向，甚至性向問題也讓各方揣測。

    據曾接觸過林女的傳播公司經紀和酒店業者說，她應是有點雙性戀偏T的方向，對男性並沒有太多的興趣，走的是「高冷路線」，才讓老玩家想挑戰上勾，並沒有外傳和酒客間常有「淫亂行為」。

    據了解，林女是台北市某最大一支傳播公司旗下員工，這間盤踞中山區十數年的老牌公司，旗下最高紀錄約有數百名陪酒女郎，各依相貌和身材，廁身在制服或禮服店內。

    林女當時約26、7歲左右，打扮偏向中性，相貌普通，個性也略為羞澀，被安排擔任業績幹部助理，也順便可以幫忙打理陪酒妹坐檯或酒醉等問題，不過，薪資並不高，每月僅約有3、4萬元左右。

    據她們說，林女的轉變應是在2、3年前，應該是看慣了陪酒妹收入高，生張熟魏的日子也過慣了，所以「想賺錢了」，她開始蓄留長髮，講話輕聲細氣，開始有點女人味，因此被「洗入」坐檯陪酒。

    據業者記憶，林女原在林森北路上的制服酒店工作，由於酒客「玩法較粗」，林女並沒有辦法「太融入」，再加上制服店「恐龍妹」居多，所以林女是靠著「一臉秀氣」，上檯率頗高。

    後來林女輾轉改到位在林森北路、長春路的「特蘭絲」禮服酒店，以「童話」為花名，在客人水準稍有提升的狀況下，林女才因緣際會下認識死者，甚至被綽號「龍哥」的死者包養，辭去工作，賃居在七條通的高檔豪宅。

    據酒店業者說，酒店內經常可見T妹寄身賺錢，但她們的共通點都是對男性並不會太過於「投入」，或輕易與男客有聯結，所以有時候反而給男客有種「高冷」的味道，反而會被酒客誤認為是「純潔」，激起酒客的「挑戰慾」。

    據酒店業者認為，林女就是「走這條味道的路線」，才能獲得「資深酒客」的青睞「上岸」，否則，若她是喝醉就和酒客胡來，或是隨便一框就和人上床，風評一定很差，是根本無法騙得過老玩家的眼睛的。

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