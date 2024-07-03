「刷臉」加百米競速 竹縣芎林分駐所警員邱亦程拿下通緝犯
2024/07/03 11:31
〔記者黃美珠／新竹報導〕別人是通關禮遇靠「刷臉」，新竹縣橫山警分局芎林分駐所警員邱亦程卻是憑「刷臉」加上百米競速拿下通緝犯！
新竹縣新埔鎮50歲呂姓男子因為涉嫌竊盜案卻在偵查期間屢傳不到被通緝，上週四（6月27日）傍晚，開著從其朋友借來、卻有借不還的休旅車，載著47歲范姓女友等3人到處兜風閒晃。
請繼續往下閱讀...
途經芎林鄉文衡路時，剛好碰到邱亦程和同事一起開警車巡邏，邱亦程過去曾經因案逮捕調查過呂男，夕陽光照角度恰巧可以穿透呂男座車深色的車窗隔熱紙，邱亦程雙眼「刷了呂男的臉」，腦袋立刻反應「是被通緝的他！」立刻示意呂男停車受檢。
警方說，呂男不僅沒有照辦，還立馬加速逃逸，邱亦程立刻打開警報尾隨追逐，呂男不敵，最後乾脆棄車，直接把范女和另名女子丟在車上自己落跑。邱亦程也立刻下車追趕，雙方用衝刺百米的速度，在呂男跑了約50公尺遠後，被邱亦程趕上當場壓制逮捕。
警方調查發現，呂男為了掩人耳目，把自己的車牌掛在有借不還的休旅車上，同車范女身上則另被起獲安非他命3.09公克。全案訊後另依侵占罪嫌法辦呂男，依毒品罪嫌把范女也移送法辦。