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    酒店妹夥全家狠殺富男友盜領470萬 全被起訴求重刑

    酒店妹林姝妤得知張姓男友身懷鉅款，竟夥同父母與弟弟一起謀財害命。（資料照，民眾提供）

    酒店妹林姝妤得知張姓男友身懷鉅款，竟夥同父母與弟弟一起謀財害命。（資料照，民眾提供）

    2022/03/01 11:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕30歲酒店小姐林姝妤，得知50歲張姓男友身懷鉅款，求得其提款卡密碼後，竟夥同父母與弟弟一起謀財害命，眾人計畫先將張男以安眠藥迷昏再勒斃，並將張男屍體綁上40公斤石塊，棄屍彰化縣東螺溪河底，最後成功盜領470萬元，不過檢警抽絲剝繭，最後還是將這起縝密的殺人計畫案拆穿。全案彰化地檢署今日偵結，將林女一家四口及提供安眠藥的陳男共5人，全依強盜殺人等罪起訴，並建請法官從重量刑。

    起訴內容指出，林姝妤與相差20歲的張男為男女朋友，但兩人經常爭執，林女去年6月得知，張男數個金融帳戶裡都有大筆金錢，於是萌生殺害張男並盜領其存款的想法，同年9月底兩人分手，林女回家散心，竟跟父親林益全（50歲）、母親林劉秀珍（49 歲）及弟弟林韋守（24歲）謀議，如何誘騙張男到彰化，再殺害盜領錢財計畫。

    眾人共議殺人計畫，同年10月12日，林韋守先跟友人陳昱惟（22歲）取得安眠藥一顆，10月15日，林益全騎著機車載著林劉秀珍，沿著東螺溪尋找如何棄屍張男地點，16日一早，林韋守再將棄屍工具（黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物）藏放於棄屍地點。當天中午，林姝妤邀請張男至彰化家中，林劉秀珍將摻有安眠藥的飲料給張男飲用，林益全趁其意識不清時，用繩索將他勒斃，隨即將張男棄屍至東螺溪，並綁上40公斤石塊，避免屍體浮出水面，眾人也從張男身上取得4張提款卡，並成功盜領470萬元。

    不過眾人擔心張男浮出水面，翌日還去潛水店購買潛水裝，再潛入河中用童軍繩將張男緊緊綁在水底，但法網恢恢，張男屍體還是浮出水面，林女等人犯行也被發現。檢方經過4個多月偵訊，今以強盜殺人、詐欺、遺棄屍體等罪嫌將林女等5人起訴。

    偵辦檢方表示，林姝妤僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀劃殺害被害人並奪取財物，而林益全、林劉秀珍及林韋守都是林女至親家人，對殺人計畫不思勸阻，反而共謀殺人棄屍，而4人冷血殺人計畫分工縝密，顯見強盜殺人決意甚堅，並導致被害人親友受有終身難癒之傷痛，惡性均屬重大，建請均從重量刑。

    林女家人一起參與殺人跟棄屍計畫，彰化地檢署將眾人依強盜殺人等罪嫌起訴。（民眾提供）

    林女家人一起參與殺人跟棄屍計畫，彰化地檢署將眾人依強盜殺人等罪嫌起訴。（民眾提供）

    張男被殺害後棄屍彰化東螺溪，還被發現身上被綁有空心磚。（民眾提供）

    張男被殺害後棄屍彰化東螺溪，還被發現身上被綁有空心磚。（民眾提供）

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