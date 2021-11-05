包養男遭酒店妹設局殺害 友人怒控：一家人把他當搖錢樹

酒店妹林姝妤與張姓男友同遊。（民眾提供）

2021/11/05 22:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化東螺溪水流屍命案曝光第3天，涉案女子林姝妤的家人坦承預謀殺害張姓男子，張男友人聞訊，氣得大罵對方良心被狗咬。友人說，張男跟林女交往第一天，就給她15萬元零用錢，叫她不要去在酒店上班，但女方家人只把張男當搖錢樹，狂買名牌，最後眼見長期飯票沒了，竟設局誘殺他！

據了解，林家常因金錢問題吵架，吵鬧聲連街頭巷尾都聽得到。而30歲林女原本中性打扮帥妹，近年突然轉變長髮飄逸的大正妹，在八大行業上班。從事博奕工作的51歲）張男去年見到林女驚為天人，每月提供10萬至15萬包養，還讓林女前女友一起同居一室，友人好言相勸，他卻說，誰無過去？未料種下禍因。

請繼續往下閱讀...

張男異鄉遇害，北部友人得知紛紛為他抱屈，也向媒體爆料，張男雖從事博弈工作，但為人開朗、正義且樂觀，去年在酒店認識林女，雖然兩人相差21歲，張男卻相當珍惜，甚至交往第一天就給她15萬元零用錢，叫她不要再到酒店上班。

沒想到林女家人簡直把張男當搖錢樹！張男友人透露，林母想要的名牌都叫林女買，而過一段時間，這些名牌就出現在林母身上。張男也曾經以林女名義買下一部BMW轎車，但後來兩人常為錢爭吵鬧分手。今年9月，一群號稱林女表哥的人突然出現張男家中，說家族不允許他們交往，甚至還想開走BMW，但沒開成。友人說，林女家人可能知道，長期飯票沒了，乾脆一不做二不休痛下殺手，甚至盜領存款。

根據調查，林父聲稱張男常欺負女兒，又有黑道背景，所以才「以黑治黑」解決。羈押庭上，林女家人也口徑一致指控張男欺負林女在先，所以計謀殺人。

林女原本是中性打扮帥妹，近年突然變身長髮飄逸大正妹，張男見到林女驚為天人。（翻攝林女臉書）

林女一家人供稱預謀殺害張男。（記者陳冠備翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法