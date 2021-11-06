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    酒女夥家人殺包養男！ 女鄉長連3天作惡夢

    埔鹽鄉長許文萍在命案發生後，連續3天做惡夢。（記者顏宏駿翻攝自許文萍臉書）

    埔鹽鄉長許文萍在命案發生後，連續3天做惡夢。（記者顏宏駿翻攝自許文萍臉書）

    2021/11/06 19:31

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣發生酒店妹夥同家人殺害包養男的命案，父女倆已遭羈押，事件暫告一段落，但埔鹽鄉長許文萍今天透露「這陣子心驚膽跳，睡得並不好」，連續幾天都跑去順澤宮拜拜，心情才平靜下來。

    當11月29日當天，死者的遺體在東螺溪埔鹽鄉段被發現，許文萍就在第一時間得知，因為報案人太平村長童永冬同時也向許文萍告知，為了求證此事，許文萍還打電話向警方求證，警方一度擔心鄉長與媒體關係好，若消息擴散走漏，之前的佈局前功盡棄，所幸鄉長和村長等人都守口如瓶，才沒有亂了警方的辦案節奏，順利將林女一家人逮捕到案。

    許文萍說，一起「浮屍案」後來竟然高潮迭起，她的心情跟著案件的發展起伏，晚間輾轉難眠，連續3天作惡夢，後來到順澤宮拜拜，加上專心忙於公事，才逐漸讓心情平靜下來。

    她說，嫌犯等人真的「賊星該敗」，他們棄屍的地點剛好是東螺溪沿岸最接近溪水的地方，因為今年3月這裡長滿布袋蓮，縣府水資處雇請工人清除，因竹筏要下水，特別用廢土填出一處平台，豈料這處平台剛好方便嫌犯等人棄屍。

    她表示，經此凶殺案，縣府應該儘速把廢土清除，讓這裡恢復原狀，避免成為髒亂點或犯罪溫床。

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