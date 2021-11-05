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    首頁　>　社會

    酒店妹殺富男友 死者家屬控「肚塞石頭」 檢方：待解剖

    台北張姓男子遭殺害後棄屍彰化東螺溪，被發現身上被綁有空心磚，家屬又進一步指出，肚子裡有石塊，檢方表示，須等解剖結果報告。（民眾提供）

    台北張姓男子遭殺害後棄屍彰化東螺溪，被發現身上被綁有空心磚，家屬又進一步指出，肚子裡有石塊，檢方表示，須等解剖結果報告。（民眾提供）

    2021/11/05 17:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕張姓男子陳屍東螺溪一案，檢警追查張男包養的女友林姝妤與其家人涉有重嫌，協助棄屍在身上綁有40公斤石塊，手段殘忍，而死者家屬又控訴，發現死者肚裡塞有石塊，手段殘忍，對此檢方不予證實，僅表示死者胃裡有異狀物，是否為石塊仍待解剖結果報告。

    另外，該案重大涉嫌人林母跟林弟都各以10萬元交保限制住居，彰化檢方認為，由於目前涉案4人供詞不一，還有許多疑點尚待釐清，針對林母及林弟獲交保，恐會有勾串共犯及滅證之虞，對此將會提出抗告。

    據了解，家住台北市的張男（51歲）從事博奕等多項不正當行業，手頭闊餘的他從去年每月花費10至15萬元包養從事八大行業的林女（30歲），但今年10月29日他卻被發現陳屍彰化東螺溪流域，檢警發現，張男身上綁有40公斤石塊，頭腳還被套塑膠套，死因不尋常，朝他殺案偵辦，並逮捕林女等家人，檢警訊問時，眾嫌對行凶動機、棄屍、盜領存款等過程都未盡說明。

    今日，張姓死者家屬突對媒體爆料，在張男肚子裡發現塞有石塊，不禁令人質疑，犯嫌是否為財謀命，而對死者大動私刑？希望檢警一定要追查出共犯。

    對此彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方相驗時僅在遺體外觀於頸部及腹部疑似有皮下出血，不過遺體有多處腐壞，目前無法找出致命死因，而死者胃部是否裝有異常內容物（石、沙）及是生前或死後落水？因解剖結果尚未出爐，檢方不予證實，目前已於11月2日送法醫研究所鑑定，最快需一週後才有結果。

    另外犯嫌交保部分，葉建成說，檢方還未收到法院昨天的裁定書，不過檢方認為林女父母和弟弟均涉嫌重大，眾嫌供述與相關物證多有不符，仍須釐清其行兇動機，為避免串供及湮滅證據，所以才向法院聲請羈押禁見，對於法院裁定林母和林弟交保，將會等收到裁定書後5日內提出抗告。

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