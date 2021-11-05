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    獨家》早就計畫殺人！陪酒店妹全家出遊成不歸路 富男友冤死異鄉

    張男陪女友到彰化出遊，未料慘被女友家人計畫殺害棄屍東螺溪，成為異鄉亡魂。（民眾提供）

    張男陪女友到彰化出遊，未料慘被女友家人計畫殺害棄屍東螺溪，成為異鄉亡魂。（民眾提供）

    2021/11/05 17:13

    〔記者陳冠備／彰化報導〕從事八大行業30歲女子林姝妤，涉嫌夥同家人謀害同居男友張姓男子，檢警調查後將林女一家4人均依殺人罪嫌移送法辦，但林母、林弟卻獲交保，引起議論。而據了解，這4人在羈押庭時坦承早已預謀殺人計畫，並趁張男南下陪遊時下手並一起棄屍。羈押庭法官認為，4名犯嫌陳述一致，案情交代詳細，林母、林弟無共串、逃亡之虞，才准予10萬交保，並限制住居。

    10月29日彰化東螺溪流域發現張男（51歲）遺體，身上被綁40公斤石塊，頭腳還套上塑膠袋等，檢警初步研判是殺人滅屍案，且有多名共犯，11月1日逮捕林女，3日又拘提林父（51歲）、林母（49歲）、林弟（24歲），偵訊時，林女、林父坦承一時失手殺人，林母、林弟則否認行凶，檢方認為眾人有串供及湮滅證據可能，向法院對4人聲請羈押禁見，但只有林女、林父羈押獲准，讓檢方氣得跳腳。

    但據了解，該案4名犯嫌在庭訊期間即向法庭坦承犯行，4名犯嫌辯稱，因林女常道受張男欺負，家人不忍她受委屈，所以曾計謀殺害計畫，包括如何用繩索勒斃等方式，並討論如何棄屍，也事先勘查欲殺害即棄屍地點等，而10月中旬張男到彰化時，家人陪同林女出遊就是預計行凶。

    對此，彰化地方法院庭長黃齡玉表示，羈押庭法官認為，林女等4人坦承犯行，眾人對犯案過程陳述一致，交代犯罪計畫詳細，而林母、林弟參與程度跟主謀犯罪相符，認為已無串供及湮滅證據之虞，因此予以10萬元交保，但限制住居。

    林女家人坦承早已預謀殺人計畫，並趁張男南下陪遊時下手並一起棄屍。（翻攝林女臉書）

    林女家人坦承早已預謀殺人計畫，並趁張男南下陪遊時下手並一起棄屍。（翻攝林女臉書）

    從事八大行業30歲林姓女子涉嫌夥同家人謀害同居男友張姓男子，檢警調查後將林女一家4人均依殺人罪嫌移送法辦（翻攝林女臉書）

    從事八大行業30歲林姓女子涉嫌夥同家人謀害同居男友張姓男子，檢警調查後將林女一家4人均依殺人罪嫌移送法辦（翻攝林女臉書）

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