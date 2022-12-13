黑幫假扮賴清德哥哥特助 120億芭樂票騙走收藏家上百件古董、字畫

蔡姓老翁家中收藏遭洗劫。（記者鄭景議攝；本報合成）

2022/12/13 17:29

〔記者鄭景議／台北報導〕57歲的張靖海為天道盟天德會幫眾，今年7月看上新北市三峽一名80歲蔡姓收藏家家中收藏，要幾名同夥假扮成賴清德哥哥的特助及秘書假意收購，開了120億的芭樂票騙走多項古董、字畫，收購時還偷走蔡翁的鑰匙，9月時再度闖空門，蔡翁共計損失上百件收藏，包括張大千、于右任的字畫，損失難以估計，刑事局警方10月逮捕張男一夥6人，依竊盜、詐欺及組織犯罪罪嫌法辦，張等3人遭羈押禁見。

蔡翁為退休公務員，家住三峽高級社區大樓，曾祖父時代就開始收藏古玩，蔡翁也是三峽一帶小有名氣的收藏家，家中收藏大量古董、玉品、青銅器、字畫，此次失竊損失最重的就是數張名家字畫，其中包括張大千、于右任、黃君璧及李可染等大師名作，還有數件汝窯等藝品，蔡翁自估損失上億。

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警方調查，張靖海綽號「海哥」，有詐欺、竊盜及毒品等前科，在三鶯一帶小有惡名，今年10月還用類似手法，假扮故宮人員與北市大同區一名富婆，開1900萬芭樂票騙取古董、字畫。

今年7月，張靖海與黃姓同夥假扮掮客，接觸蔡翁，聲稱副總統賴清德的哥哥願意高價收購蔡的大批收藏，並介紹由陳姓同夥假扮的特助、楊姓女同夥假扮的秘書給蔡翁認識，雙方相談甚歡，陳同意高價120億收購。

蔡翁被高價打動，不疑有他，同意賣出自家大量收藏，楊女遂開出數十張面額5億的支票給蔡，然而所有支票都是這夥人之前行竊得來的支票，是假票，且張男還趁著前往蔡翁家中洽談收購時，竊取蔡翁家中備用鑰匙及磁卡。

8月份蔡男要兌現支票時，發現支票跳票，氣得前往刑事局報案，並質問張男，張男卻假稱買家請鑑定師鑑定後，發現收藏有假貨，才因此停票，並表示買家未放棄收購，會另請鑑定師重新鑑定；9月時張邀約蔡男出外洽談，趁機要周、劉2名同夥持竊取來的鑰匙闖空門，把蔡家中收藏竊空。

刑事局警方獲報後報請新北地檢署指揮偵辦，並成立專案小組蒐證，10月起兵分多路，在台北、新北、桃園等犯嫌住所逮捕6名犯嫌，張等6人坦承犯案，供稱有數件贓物已經拿去黑市銷贓賤賣，不法所得4萬餘元，警方將6人依法送辦，張、黃、陳等3人遭羈押禁見。

蔡姓老翁家中收藏遭洗劫。（記者鄭景議攝）

數百件藝術品、古董遭騙，蔡翁自估損失上億。（記者鄭景議攝）

失竊的藝術品中以張大千、于右任等名家字畫價格最為高昂。（記者鄭景議翻攝）

張姓主嫌遭羈押禁見。（記者鄭景議翻攝）

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