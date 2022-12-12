突擊梯車攻破詐團「旗艦店」！ 警搗據點逮12人、6人是通緝犯

警方利用「突擊梯車」進入詐團苗栗據點攻堅。（警方提供）

2022/12/12 15:27

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心（中打）日前查緝一個詐團據點，為防止滅證出動少見「突擊梯車」直接從2樓破窗攻堅抓人，震撼畫面曝光除被民眾拍下瘋傳，還PO網留言揶揄詐團：「發生了什麼事？麥當勞歡樂送嗎？」中打今天說明，先前掌握一個涉嫌假冒公務機關，專鎖定中國人民行騙的詐團，當天行動是同步掃蕩該詐團分布全台的4個據點，共查獲12名嫌犯，其中更有6人是通緝犯。

這段影片本月7日在網路瘋傳，網友戲稱在苗栗縣一處透天厝有「警察歡樂送」，整個過程警方保密到家，僅透露是查緝詐團行動，而12日在刑事局中部打擊犯罪中心舉行正式記者會，親自主持的刑事局長李西河表示，刑事局從本月5日起執行「威力掃蕩」，針對黑道幫派依附的行業執行強力搜索，斬斷不法金流，其中查獲黑幫犯罪從389件增加到458件，槍擊案從99件下降到78件，有信心維護治安。

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中打偵六大隊第五隊指出，6月接獲情資指出，有詐團以「高獲利」為口號招募年輕人加入，假冒是公務機關專門詐騙中國民眾，首腦31歲陳姓主嫌相當狡猾，在台中、苗栗、嘉義以及台南成立機房，其中台中機房是「指揮中心」由陳遙控管理，還透過LINE群組取名為「中日超商」掩人耳目，並供成員相互連絡，還將其他地區機房取名為「苗栗旗艦店、台南總店」，每日檢討各機房的績效。

案經報請台中地檢署騰股檢察官指揮後，與台中市刑大、台中第二警分局、台南市第四警分局、台北市信義警分局、嘉義縣行大、苗栗縣竹南警分局等單位，合組專案小組7日兵分四路搜索，為爭取查緝時效防止滅證，針對苗栗據點還協請保一總隊維安特勤隊利用「突擊梯車」破門攻堅，逮捕正在3樓進行詐騙的3名嫌犯，另在台中、嘉義、台南同步攻堅行動亦有斬獲。

警方共計逮捕陳嫌等12人，其中有6名通緝犯，還被攻堅人員發現，隨身攜帶手指虎、蝴蝶刀等凶器，幸好都被特警即時制伏，另查扣現金19萬餘元、手機81支、電腦7台、分享器3台、主機、K他命、毒咖啡包等贓證物，全案訊後依詐欺、組織犯罪條例、毒品等罪嫌移送法辦；中打大隊長廖水池表示，警方分析幫派分子有轉向從事詐欺犯罪勢，顯示詐騙已經成為黑幫主要不法金源之一，將朝「打詐就是掃黑」原則，全力打詐，斷絕黑道金脈。

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警方利用「突擊梯車」進入詐團苗栗據點攻堅。（警方提供）

警方在其他據點攻堅逮人。（警方提供）

警方將嫌犯移送法辦。（警方提供）

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