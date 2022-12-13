海外遭詐仍有296人待援 外交部再提醒：許多是被親友出賣

大型詐騙集團囚禁、殘虐上鉤民眾，警方近期在國內破獲多起相關案件，圖為警方攻堅中壢某公寓大樓。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/13 12:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕關於國人遭誘騙至東南亞求職囚禁，外交部今天說明，根據警政署最新統計，至12月12日，已協助403人返國、仍有296人等待救援。外交部也提醒，有許多落入陷阱案例是遭親友出賣，再次呼籲國人出國求職務必謹慎查證，不要被邀請就去。

外交部亞太司司長周民淦今天在外交部例會報告，根據內政部警政署掌握訊息，至12月12日為止共受理通報699人受困，在各部會合作下，已成功協助403人返國、仍有296人散處在柬埔寨、緬甸、寮國等地，外交部將繼續和警政署、移民署積極合作，協助國人平安返國。不過周民淦也說，一定要這些人有意願返國才能協助，目前或有失聯案件、或甚至有些人和詐騙集團合作也不一定。

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周民淦補充，隨著10月開放國境，赴柬埔寨旅客人數雖有增加趨勢，從9月1226人增加到10月1713人，不過這包括觀光客和轉機客。最近幾個月警方也破獲國內數個人蛇集團，國人赴東南亞國家新增案例已大幅減少。

周民淦強調，還是要繼續呼籲國人提高警覺，尤其要去柬埔寨、寮國、緬甸等國求職時，一定要非常謹慎小心、避免落入陷阱，不要被邀請就去，許多案例是被身邊親友出賣。

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