就是愛這味！ 詐騙慣犯鍾情泡芙被鎖定落網

劉嫌的冰箱內滿是泡芙。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/12/12 10:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第二分局日前偵破一起假網拍三方詐騙案，歹徒在臉書申請假帳號佯稱販賣名牌包，趁機向其他賣家買食品、遊戲點數等，詐騙被害人匯款至善意第三方網路賣家帳戶，藉以無償獲取商品及遊戲點數轉賣牟利，主嫌劉男詐騙30餘人，詐得不法利益約70萬元。

因詐欺案遭通緝的劉男不斷變換網路身分及住處，以短租套房方式躲避追緝，但他因鍾情泡芙，甚至曾因買泡芙被騙，警方鎖定其喜好及作案模式後，趁其再次詐騙某知名泡芙店家時，查出劉嫌租屋落腳處，入內搜索時，當場在冰箱發現滿滿的泡芙。

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新竹市警察局第二分局日前破獲一起假網拍三方詐騙案，被害人稱於網路購買LV包包，惟匯款後對方即失去聯繫，也苦等不到包包，始知遭詐騙。

警方組成專案小組追查發現，嫌疑人於臉書申請假帳號，在網路上佯稱販賣包包、手機等高單價商品詐騙，並同時向網路其他賣家購買食品、名牌包、遊戲點數等，詐騙被害人匯款至善意第三方網路賣家帳戶，藉以無償獲取商品及遊戲點數轉賣牟利，經清查劉嫌詐騙30餘人，詐得不法利益約70萬元。

專案小組發現劉嫌個性狡猾，因詐欺案通緝中，猶如神鬼玩家一般，不斷變換網路身分及住處，以短租套房方式躲避追緝，行蹤難以掌握。但百密一疏，警方於其網路發文發現，劉嫌似乎特別鍾情泡芙，甚至也曾因購買泡芙遭詐騙，經鎖定其喜好及作案模式後，趁其再次詐騙某知名泡芙店家時，發現劉嫌租屋處，入內搜索時，當場人贓俱獲在冰箱發現滿滿的泡芙，讓劉嫌百口莫辯。

新竹市警察局第二分局呼籲，此為典型假網拍三方詐騙，消費者網路購物下單前務必多加查證，可多觀看賣方評價，選擇可信度高或有實體店面的賣家交易，以免遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

睡夢中就逮的劉嫌不知道他因愛吃泡芙而被警方盯上落網。（記者蔡彰盛翻攝）

劉嫌的冰箱內滿是泡芙。（記者蔡彰盛翻攝）

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