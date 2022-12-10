老翁遺產短少80萬 竟是「美魔女」色誘到府詐騙

婦人陪老翁到郵局領出80萬現金。（記者顏宏駿翻攝）

2022/12/10 21:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「詐騙美魔女」鎖定多金獨居老翁！彰化縣芳苑鄉1名88歲獨居老翁今年8月間過世，家屬清點遺產時發覺短少80萬元，疑似生前被人提領，家屬報警後發現，老翁生前確實遇到詐騙集團，警方調閱監視器，今逮捕現年60歲吳女及劉女，訊後依詐欺罪嫌送辦。

芳苑警方表示，吳、劉2名婦人打扮入時，疑似先打聽地方的「多金獨老」，再以居家關懷的名義到府推銷茶葉或農產品，由於老翁長期獨居在家，旁邊的看護又聽不懂台語，婦人用甜言蜜語讓老翁失去防備，2婦人帶著老翁到郵局提領存款。警方逮捕2名婦人後發現另一受害老翁，他被領走200多萬元。

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此案件受害家屬不滿郵局沒有做好詐騙過濾，芳苑郵局案發後調閱監視器發現，老翁確實曾在5月17日和25日騎乘電動代步車前往郵局各自提領40萬元，但調閱相關監視器畫面後，發現老翁身旁有女子跟隨，且負責行員當下也有關心老翁領款用途，老翁僅表示要作為家用，加上老翁單次提領金額並未超過50萬元，因此未通知警方到場處理。

警方提醒民眾，現今鄉下人口老化嚴重，其中不乏有「多金」的長輩，2名女犯嫌就是看準老翁寂寞無聊的心理，到府跟長輩攀談，以「美人計」色誘，用甜言蜜語迷惑老翁放下心房，更以「茶葉消費」讓老翁「自動」交出僅剩的積蓄。

芳苑警分局潘智強分局長表示，分局平時即要求員警加強反詐騙及交通安全等宣導，然因分局轄區遼闊，多數年輕人均外出工作，造成年長者多獨自在老家生活，因此特別呼籲出門在外工作之民眾，應多加關懷家中長輩生活近況，即使無法時常返鄉探望，仍可透過電話聯繫情感，關心近況，以防有心人士趁虛而入。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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