為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老翁遺產短少80萬 竟是「美魔女」色誘到府詐騙

    婦人陪老翁到郵局領出80萬現金。（記者顏宏駿翻攝）

    婦人陪老翁到郵局領出80萬現金。（記者顏宏駿翻攝）

    2022/12/10 21:03

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕「詐騙美魔女」鎖定多金獨居老翁！彰化縣芳苑鄉1名88歲獨居老翁今年8月間過世，家屬清點遺產時發覺短少80萬元，疑似生前被人提領，家屬報警後發現，老翁生前確實遇到詐騙集團，警方調閱監視器，今逮捕現年60歲吳女及劉女，訊後依詐欺罪嫌送辦。

    芳苑警方表示，吳、劉2名婦人打扮入時，疑似先打聽地方的「多金獨老」，再以居家關懷的名義到府推銷茶葉或農產品，由於老翁長期獨居在家，旁邊的看護又聽不懂台語，婦人用甜言蜜語讓老翁失去防備，2婦人帶著老翁到郵局提領存款。警方逮捕2名婦人後發現另一受害老翁，他被領走200多萬元。

    此案件受害家屬不滿郵局沒有做好詐騙過濾，芳苑郵局案發後調閱監視器發現，老翁確實曾在5月17日和25日騎乘電動代步車前往郵局各自提領40萬元，但調閱相關監視器畫面後，發現老翁身旁有女子跟隨，且負責行員當下也有關心老翁領款用途，老翁僅表示要作為家用，加上老翁單次提領金額並未超過50萬元，因此未通知警方到場處理。

    警方提醒民眾，現今鄉下人口老化嚴重，其中不乏有「多金」的長輩，2名女犯嫌就是看準老翁寂寞無聊的心理，到府跟長輩攀談，以「美人計」色誘，用甜言蜜語迷惑老翁放下心房，更以「茶葉消費」讓老翁「自動」交出僅剩的積蓄。

    芳苑警分局潘智強分局長表示，分局平時即要求員警加強反詐騙及交通安全等宣導，然因分局轄區遼闊，多數年輕人均外出工作，造成年長者多獨自在老家生活，因此特別呼籲出門在外工作之民眾，應多加關懷家中長輩生活近況，即使無法時常返鄉探望，仍可透過電話聯繫情感，關心近況，以防有心人士趁虛而入。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐團拐25名「豬仔」關押 竹聯幫仁堂弘仁會組長等8人羈押
    2022/12/10 12:20

    詐團拐25名「豬仔」關押 竹聯幫仁堂弘仁會組長等8人羈押
    「看護婦」投資狂賺4400萬？看得到領不到 反虧1000多萬老本
    2022/12/10 11:59

    「看護婦」投資狂賺4400萬？看得到領不到 反虧1000多萬老本

    擁綠金．創未來 翻轉大台南市心綠肺
    「同鄉」網友稱女兒生病需醫藥費 中籍婦險被騙千元美金
    2022/12/09 13:54

    「同鄉」網友稱女兒生病需醫藥費 中籍婦險被騙千元美金
    退休軍人誤信假台電人員、假檢察官 損失近百萬元
    2022/12/09 13:36

    退休軍人誤信假台電人員、假檢察官 損失近百萬元

    青埔A19美術館特區 掌握自住全方面優勢
    「戶政人員」通知帳戶遭冒用 8旬嬤急領129萬稱家裡裝修險上當
    2022/12/09 12:14

    「戶政人員」通知帳戶遭冒用 8旬嬤急領129萬稱家裡裝修險上當
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播