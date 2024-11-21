亂PO「超正女士官下海、戴套套唷」 台中男翻供下場曝

台中地院合議庭不採信黃男說詞，駁回全案確定。（資料照）

2024/11/21 21:21

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子在「巴哈姆特論壇」轉貼國軍李姓女士官資訊，發文稱「超正女士官下海了」、「戴套套唷」等語，還說「長相價碼全曝光」暗示賣淫，台中地院簡易庭依公然侮辱罪判黃拘役20日，黃不服上訴翻供不認，二審合議庭不採信駁回，全案確定。

原本在後備指揮部北部某單位服役的李姓女士官，2022年11月遭人在臉書「靠北長官2022」爆料，指她在包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為，更以6000元作為每次性交易價碼。爆料者還貼出李女交易對話內容，對方詢問「愛愛次數」，李女回覆「沒有差」，卻叮嚀「要戴套套」，並加碼指她與1名上士人夫調情。

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此則貼文引發網友討論，黃姓男子則於同月11月11日凌晨4時許，在「巴哈姆特論壇」網站，轉貼與李女有關貼文「【情報】國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」，長相價碼全曝光」，並留言稱：「留著啊，既然他們姊妹喜歡這樣，直接重建831（指早期國軍提供軍人性服務的場所），光明正大的賣還能報效國家」等語。

李女無意間瀏覽文章後認為名譽受損，氣得報警提告，黃男落網均坦承不諱，也有相關PO文截圖可佐，台中地院一審簡易庭審理後依公然侮辱罪判黃男拘役20日，得易科罰金；黃不服上訴改口否認公然侮辱，辯稱討論主題不是他轉貼，張貼以上內容地方不是公開討論區，要註冊會員才能閱覽，且李女從事性交易是新聞所寫，並非他刻意抹黑。

台中地院二審合議庭查，黃男張貼該文中「重建831」意旨是重建俗稱「軍中樂園」，本就有影射女士官得向軍隊提供性交易，已達貶抑、侮辱李女之意，且「巴哈姆特論壇」是國內知名網路論壇，該論壇會員眾多是眾所周知之事實，黃男張貼內容已經有至少5人以上之特定多數人得以共見共聞，並非隱密，已符合「公然」要件，不採信黃辯詞，認為原審認事用法、量刑無違誤，駁回全案確定。

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