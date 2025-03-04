傅崐萁道歉稱「不知是葉老師」網轟：不是葉霸就該架出去？

傅崐萁言行引爆大批網友怒火。（資料照）

2025/03/04 22:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」舉行問政說明會，遭已近80歲的退休名師葉春蓮怒嗆通匪，隨後叫人粗魯將其架離場，引爆輿論怒火。事件延燒2天，傅崐萁終於道歉，聲稱自己當時「不知道她是葉老師」，讓更多網友傻眼，台派醫師杜承哲質疑，依照傅崐萁的意思，批評他的人如果不是葉老師就可以隨便動手？

葉春蓮2日在傅崐萁號召舉辦的場子嗆傅「通匪」被架出場，還遭傅崐萁的支持者圍剿羞辱，相關畫面曝光讓輿論炸鍋。起初還批評葉春蓮是民進黨側翼的傅崐萁，眼看輿論怒火越燒越大，今天（4日）終於道歉，先是聲稱當天活動不是他主辦，但他願意概括承受，再來又說葉春蓮在花蓮教育界服務相當長的時間，他非常敬重，當天活動現場，大家都不知道她是葉老師，對葉老師受到的紛擾誠摯致歉。

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針對傅崐萁稱自己沒認出葉老師，杜承哲則傻眼PO文質疑：「這發言什麼意思啊？如果嗆你的人不是葉老師的話呢？就可以隨便架出去囉？」大批網友也湧入傅崐萁的臉書下留言砲轟，「不是葉老師就不會得到道歉了是嗎？」、「你要對葉老師表達敬意與歉意，就趕快辭立委並宣布不參選花蓮縣長，不然被花蓮人罷免掉就難看了」、「要道歉就親自去老師面前道歉，不然的話都是政治語言啦！」、「今天就算不是葉老師，一個80歲的老人被這樣粗魯對待，都是不可接受的！」、「你的道歉我只感到非常廉價與噁心！」

另外，民進黨立委林俊憲在臉書酸，傅崐萁短短2天時間，對葉春蓮女士的態度轉彎再轉彎，「3月2號當天，他們架走葉老師的當下，傅總召高喊『這就是民進黨的態度，我們連一點自由都沒有』。3月3號上午，傅總召以及他控制的花蓮縣黨部，繼續指控葉老師是『深綠支持者』、『綠營側翼安排來鬧場』。」

「3月3號晚上，眼看狀況不對，傅總召先是『對於場外的紛擾非常驚訝且遺憾』，然後話鋒一轉，又突然說『自己跟葉老師一樣，對賴政府火氣越來越大』，把葉老師沒說過的話塞到她嘴裡。3月4號早上，眼看昨天的發言火上加油，又跳出來說『不是他主辦，但概括承受』、『希望一切到此為止』，搖身一變，一副很有擔當的樣子。2天的時間轉彎這麼多次，但是傅總召，恐怕有點太晚了。」

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