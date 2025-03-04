大罷免掛蛋！鄭麗文批國民黨「政治奇葩」 美女發言人哭了

國民黨發言人楊智伃在節目上落淚哽咽。（擷取自大新聞大爆卦頻道）

2025/03/04 20:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會近日公布大罷免第1階段的連署結果，藍綠立委的成案數為32比0，引發國民黨基層不滿。對此，前藍委鄭麗文今（4日）上節目砲轟，「國民黨每次都拿好牌卻打輸，只有政治奇葩才做得出來。」讓同台的國民黨發言人楊智伃當場被罵哭。

國民黨在大罷免連署中全軍覆沒，使媒體人趙少康批評，「沒出息、沒看過戰力這麼弱的在野黨。」而鄭麗文今日也在政論節目《大新聞大爆卦》中痛批，「國民黨每次都拿好牌卻打輸，只有政治奇葩才做得出來，這次起碼要給黨員一個說法。」未料，楊智伃竟在現場淚崩。

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鄭麗文更喊話，如果今天國民黨還這麼僥倖，覺得民進黨自己就會垮台，那百姓為什麼還要對國民黨有期待？「是爛泥扶不上牆嗎？永遠腰桿挺不直嗎？」還重言「如果是這樣就不要占著茅坑不拉屎。」因為台灣若這樣丟掉了、沒有未來，罪人不是只有民進黨，國民黨也會被記上一筆，「可不可以有出息一點？」

面對質疑，楊智伃當場回應，國民黨主席朱立倫一上任，就面對到四大公投、罷免、補選，從來沒有懈怠過一天，基隆市長謝國樑的罷免案，黨中央也全力支持。楊智伃事後也在臉書上表示，「抱歉，剛剛在節目上沒控制好情緒，讓大家擔心了。」並提到，「當那些同樣勇敢站在第一線、與我們並肩作戰的年輕夥伴們，受到攻擊與委屈時，我真的感到不捨與心疼。」

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