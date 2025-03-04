猛瑪象復活有望？ 美生物公司基改創造出「長毛鼠」

「巨象生物科學」透過基因工程，創造出毛茸茸的老鼠。（美聯社）

2025/03/04 22:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕致力讓已滅絕的猛瑪象（Mammoth）與渡渡鳥（Dodo）重現的美國生物技術與基因工程公司「巨象生物科學」（Colossal Biosciences）宣布，他們成功透過基因工程改造，創造出一種「長毛鼠」，希望這類基因工程經驗，有助於復活同樣具有厚重毛皮的猛瑪象。

《美聯社》報導，巨象生物科學指出，這種被他們稱之為「巨象毛鼠」（Colossal woolly mouse）的生物，是他們的科學家同時改造了老鼠胚胎的7種基因所得出的成果。

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巨象生物科學首席科學家夏皮羅（Beth Shapiro）說，他們檢視了老鼠的DNA資料庫，找出與毛髮還有脂肪新陳代謝相關的基因，這些遺傳變異中的每一個變異，「已經存在於一些活著的老鼠中，我們把這些變異全放到一隻老鼠身上」。

巨象生物科學解釋，他們選擇這兩種性狀是因為與耐寒性有關，因為猛瑪象需具有這種特徵，才能在史前時代的北極草原上生存。

巨象生物科學說，他們首先會專注於研究老鼠，確認這種作法在老鼠身上能否發揮作用，之後可能會轉往研究亞洲象胚胎。亞洲象是現存物種中，和最猛瑪象接近的生物。

巨象生物科學首席執行官拉姆（Ben Lamm）說，這類基因工程也許有朝一日，可以用來幫助人們對抗疾病，而到目前為止，巨象生物科學已分拆出2間發展健康照護的子公司。

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