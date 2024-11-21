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    不忍了！連打10多通119裝病 彰縣消防局開出今年首張罰單

    有民眾連打10多通電話裝病，讓消防員也抓狂。 （消防局提供）

    有民眾連打10多通電話裝病，讓消防員也抓狂。 （消防局提供）

    2024/11/21 21:29

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局今年至今受理的無效報案電話，占總數近4成7，其中有1名民眾連打10多通電話裝病，讓消防員也抓狂，因而開出今年首件謊報案件1萬元罰鍰，消防局呼籲民眾切勿以身試法，把救護救災資源留給真正需要的人。

    彰化縣消防局今年1至10月的119報案專線，共受理11萬9561件報案，不過無效報案電話卻高達5萬6012通，占總數近4成7，其中又以「來電不出聲」的案件居冠。

    彰化縣消防局救災指揮中心指出，無效報案電話中，以撥打後接通不出聲、立即掛斷等惡作劇或騷擾最多，其他還有好玩撥打，以及少數民眾打來「碎碎唸」或吐苦水。

    今年彰化縣就開出首張罰單，芬園鄉1名民眾接連打了10多通電話稱身體不適，需緊急送醫，不料消防人員到達現場後，又以身體已無不適或各種理由不想送醫，消防員疲於奔命，經多次勸導無效，遂開立舉發單，裁處1萬元罰鍰。

    消防局強調，無效報案電話不僅讓第一線處理緊急應變的消防人員困擾及工作負擔，更可能影響救援時效，依據去年修訂的《消防法》規定，任何人不得無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護事件，違者可依第36條開罰1至5萬元罰鍰。

    消防局建議，民眾報案以市話撥打為優先，因為市內電話可以將地址直接顯示於119報案系統；其次為報案APP，運用網路及定位功能，可以將報案人的所在位置直接傳送至報案系統；最後則是手機，因為以行動電話報案，並無法直接把位置訊息帶入報案系統，但仍可藉由救災指揮中心人員引導詢問報案地點。

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