投資虛擬幣遇詐 看護婦千萬畢生積蓄沒了

警方拘捕詐欺嫌犯共四人，但他們只是詐欺集團負責提款的車手，或提供人頭帳戶的「小咖」。（警方提供）

2022/12/11 05:30

詐團先給帳面甜頭 誘婦梭哈全部老本

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市六十多歲鄭姓女看護工，辛苦大半輩子攢下一千多萬元，她想提前退休，加入一個「虛擬貨幣投資群」，不到一週「帳面」就賺得逾五百萬元，在被「激勵」下，一個月內投入全部一千多萬元，「帳面」獲利很快達到四千四百萬元，未料當她要獲利了結時，對方卻已讀不回，才驚覺從頭到尾都是一場騙局，一生積蓄付諸東流；警方雖查獲四名嫌犯，但只是車手和帳戶人頭，鄭婦哀嘆：「一場空，我連棺材本都賠進去了。」

「帳面獲利」4400萬 想了結對方卻已讀不回 才知受騙

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鄭婦告訴警方，原本投資股票，但因疫情略有虧損，今年一月間，她想賺回股票虧損，同時想提前退休，經不詳網友介紹，加入一個「投資虛擬貨幣」的LINE群組（俗稱投資群），還加入名為「Bit-C」的投資虛擬貨幣平台；這個投資群主打「專人代操作、一對一服務」，有高達三百位投資者，大家互相分享獲利秘笈。

鄭婦說，她擔心受騙，先分三天分批匯款共一百五十六萬元，果真於「Bit-C」的投資虛擬貨幣平台，看見自己帳號的帳面獲利，兩、三天就倍增至三百萬元，之後（不到一週）衝破五百萬元。

鄭婦的野心被激發，決定放手一搏，今年二月間掏出「棺材本」，一個月內分七次匯出一千多萬元；匯款過程中，對方還指示，如果銀行人員詢問，可稱「家裡裝潢、要買高端家具（中國用語，高級）」，不能說是投資虛擬貨幣。

鄭婦匯款後，見虛擬帳號的「帳面」獲利很快達到一百四十四萬元美金（台幣四千四百萬餘元），高興得決定獲利了結，不料對方宣稱「需再繳交廿％保證金」約八百八十餘萬元台幣，鄭婦籌不出錢，沒多久，對方乾脆已讀不回，鄭婦只好向警方求救，但不僅帳面獲利一塊錢也拿不到，連一千多萬元老本也取不回。

4車手落網 查幕後主嫌

台中市警四分局偵查隊報請台中地檢署指揮，今年九月前往高雄市鳳山區拘提四名嫌犯，但他們是詐欺集團負責提款的車手，或提供人頭帳戶的「小咖」，警方先依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例將四嫌移送法辦，全案持續擴大偵辦中。

鄭婦加入Bit-C投資虛擬貨幣平台，「帳面獲利」高達4千多萬元，最後卻看得到、拿不到。（警方提供）

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