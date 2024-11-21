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    小一生在美語補習班遭同學「口紅膠塗小雞雞」 竹市府和業者回應了

    新竹市議員宋品瑩求教育處介入調查處理。（擷取自宋品瑩臉書）

    新竹市議員宋品瑩求教育處介入調查處理。（擷取自宋品瑩臉書）

    2024/11/21 19:54

    首次上稿 19:20
    更新時間 19:54 新增補習班回應

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市某知名美語連鎖補習班遭家長在網路發文指控，有小一學生在班上用口紅膠塗兒子生殖器、課本、作業及文具，幫小孩洗澡發現小雞雞有黑黑點點，才得知有此荒唐情形，到補習班要求看監視器畫面，卻被要求隔天才能看。市議員宋品瑩痛心將家長控訴內容貼上網路，要求市府教育處應介入調查。

    教育處回應，此案經由學校校安通報後，市府有介入了解及處理，除了協助家長解決退費問題，也請補習班3日內提供事件大事記、處理方式、後續管理改善等事項回報市府，同時請學生所屬學校提供學生所需要的諮商輔導，確保孩子的權益及心靈安撫。補習班則對控訴尚無回應。

    補習班也回應，整件事從事發至今都有積極處理，與家長溝通過程也都有寫成報告，並回報給雙方國小與教育處。

    宋品瑩今天臉書粉專貼文指出，身為幼童家長，最擔心的就是孩子在學校被欺負，沒想到就在其轄區就發生某美語連鎖補習班同學間的不當行為，但老師沒有及時處理，她呼籲教育處務必追蹤後續的輔導，調查補習班的人員配置、監視設備等是否符合法規。

    有家長在小一聯盟群組發文提到，好不容易幫兒子排隊報名到1年要20幾萬元的美語補習班，原本希望能讓孩子快樂學英文，期間雖小一兒子有提到補習班有同學欺負他，以為只是孩子間的打鬧，沒想到這幾天幫兒子洗澡時發現，兒子的小雞雞有黑黑的點狀東西黏住，一問之下，才知兒子是被班上同學用口紅膠亂塗，文具及作業本也都被口紅膠黏住，讓人難以接受。

    經詢問補習班卻被告知無法馬上看監視器，只能隔天看，還看到4倍轉速的畫面，讓家長很不滿，認為補習班是否涉隱瞞，因此決定將此事公諸出來，希望提醒其他家長注意。

    家長不滿補習班處理方式，將事件經過PO網。（擷取自宋品瑩臉書）

    家長不滿補習班處理方式，將事件經過PO網。（擷取自宋品瑩臉書）

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