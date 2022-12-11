交給他準沒錯？台中大叔深陷「表弟控」情境 差點噴飛200萬

台中市警局長蔡蒼柏（左二）前天也到銀行致意，感謝行員協助警方阻詐，保住市民血汗錢。（圖由警方提供）

2022/12/11 15:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓男子誤信假投資陷阱，本月5日到銀行要臨櫃匯款200萬元，給其口中聲稱非常會投資理財的「表弟」，行員直覺有異通報警方阻詐時，曾男因深陷「弟控」情境堅信不疑，還主動致電「表弟」取信員警，只是對方異常冷淡還同步將兩人談話內容收回，此時曾男才驚覺事有蹊蹺，打消匯款念頭，保住200萬元現金。

台中市第四分局大墩派出所當天接獲轄內銀行來電，52歲歲曾男欲臨櫃匯款200萬元，由於金額甚鉅，加上其支吾其詞態度，行員察覺有異請求協助，警員黃清光到場時，曾男還振振有詞表示，要匯款裝潢費用給「表弟」，不僅如此，還將網路銀行帳號和密碼全數交由對方代投資之用，並沾沾自喜說表弟很會投資理財，交給他準沒錯。

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員警見曾男開口閉口離不開表弟，進一步檢視雙方手機line對話紀錄，發現對方竟稱曾男為「先生」外，內容還敘及教導曾男匯款至指定帳戶時，若遇行員提問，就以裝潢費用所需及購買勞力士投資為由帶過，讓員警更加確信曾男已陷入詐騙集團所設下的陷阱。

但此時深陷「弟控」情境裡的曾男見員警不相信，主動打給對方詢問投資標的，沒想到對方異常冷淡，僅表示會將資料傳至曾男手機，並迅速同步將兩人談話內容收回，此時曾男才察覺事有蹊蹺，打消匯款念頭；而台中市警局長蔡蒼柏前天也到銀行致意，感謝行員協助警方阻詐，保住市民血汗錢。

台中市警察局呼籲，詐騙集團就像變形蟲，手法千變萬化，常變換不同形式詐騙，遇到穩賺不賠的高報酬投資標的，務必提高警覺，如有任可疑問皆可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當而成為詐騙集團眼中的肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方到場及時阻詐，保住曾男200萬元積蓄。（圖由警方提供）

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