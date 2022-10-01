罹癌詐走412萬元公帑 清潔隊長痛失鐵飯碗

懲戒法院判李員撤職確定。（資料照）（記者吳政峰攝）

2022/10/01 22:38

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市環保局一名李姓前清潔隊長2014年在職時罹患癌症，為支應醫療支出，利用人頭詐領短期進用人員津貼，共A走412萬餘元公帑，被新北地院依利用職務詐財罪判刑2年、緩刑5年。懲戒法院一審認李員違失情節重大，判撤職停用3年。李員上訴求保工作，日前被懲戒法院二審駁回，全案確定。

2014年間，擔任新北市鶯歌區清潔隊長的李員罹患肝癌，憂心無法負擔後續的醫療費用，竟把歪腦筋動到短期進用人員津貼上。李員先找來5名友人充當人頭，填寫清潔維護業務短期進用人員方案報名表、查詢戶籍勞保資料同意書、清潔維護業務進用人員方案意願書，再檢附5人的身分證及郵局帳戶影本資料，佯裝招募他們從事短期清潔工作。

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接著，李員偽造5人的打卡出勤紀錄，向清潔隊專案管理人員申請核銷薪資，承辦人員誤信他們有從事清潔維護工作，按月製作「清潔維護業務短期進用人員出勤統計表」、「清潔維護業務短期進用人員津貼印領清冊」後，交由人事業務承辦人辦理薪資核算，以每小時120元為基數核撥至5人的帳戶。5人共拿到412萬5354元，把其中的323萬0534元交給李員。

刑事部分，新北地院認定李員觸犯公務員利用職務機會詐取財物罪，處2年徒刑，緩刑5年，向公庫支付30萬元，褫奪公權5年。行政部分，懲戒法院一審判李員撤職，停止任用公務員3年。

李員痛失鐵飯碗，上訴求保工作，主張自己罹癌後擔心治療所需醫藥費用龐大，一時失慮而鑄成大錯，2020年間，腫瘤轉移至肺部，須進行標靶治療，且有父母、妻小要撫養，急需工作收入。

懲戒法院二審指出，一審判撤職並未逾越法律所規定範圍，亦無濫用權限、違反比例原則及責懲相當原則等情事，李員爭執懲戒處分過重，請求更為從輕處分，並無理由，應駁回上訴，全案確定。

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