利用人頭詐領323萬款項 鶯歌前清潔隊長起訴

新北市鶯歌區前清潔隊長罹癌須醫藥費，涉利用人頭詐領薪資323多萬元，今遭新北地檢署起訴。（資料照）

2021/01/20 14:39

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府環保局鶯歌區清潔隊李姓前隊長，因罹患癌症須支應醫療費用支出，竟在辦理招募鶯歌清潔隊清潔維護業務短期進用人員時，利用人頭詐領薪資323萬餘元，其餘5名人頭則詐得共89萬餘元報酬，李男及人頭均認罪繳回不法所得，新北地檢署今日依違反貪污治罪條例等罪起訴6人，並請法院依法減輕其刑。

檢方調查，李男因罹患癌症須支應醫療費用支出，自2014年10月起，在辦理招募鶯歌清潔隊清潔維護業務短期進用人員時，找來人頭假扮為短期進用人員，導致不知情的環保局專責人員陷於錯誤，按每小時120元計算，核撥薪資至人頭帳戶內。

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檢方調查，李男再囑託人頭把詐得的薪資，扣除人頭各自的報酬後，將餘款匯進他的帳戶內，而自2014年起至2017年7月為止，李男合計詐得323萬餘元款項；其餘5名人頭各自詐得報酬4萬至29萬5000元款項，合計89萬餘元。

檢方偵辦時，李男及人頭均認罪並繳回犯罪所得，檢方調查後依違反貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財務罪嫌」及刑法「行使偽造私文書、使公務員登載不實」等罪嫌起訴6人，並請法院從一重以利用職務上機會詐取財務罪嫌論處，但考量6人均自白並繳回犯罪所得，請依法減輕其刑。

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