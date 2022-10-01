叫派出所長「菜鳥」 2萬5千元飛了

張男辱警「菜鳥」，台東地院判處拘役25天。（記者陳賢義翻攝）

2022/10/01 08:47

〔記者陳賢義／台東報導〕台東54歲張姓男子因被舉發違反道路交通管理處罰條例，被派出所通知領取通知單，心有不甘的前往，簽名時脫口而出辱罵年輕所長「菜鳥」，所長覺得職責及自尊心受辱提告，台東地方法院日前審結，依侮辱公務員罪，處張男拘役25天，如易科罰金以每日千元折算，2個字2萬5千元就飛了。

被通知到所領取違反通知單，張男「面臭臭」入內，黃姓所長順手當面交予簽名，未料卻遭辱罵「菜鳥」，告誡後提告。張男到庭辯稱，所謂的菜鳥是說所長很年輕，不是要侮辱他的意思，如果被認為這樣有侮辱公務人員他就承認，他有說這些話，但沒有侮辱的意思。

請繼續往下閱讀...

法官認為張、黃2人應不相識，當下情境單純是員警為執行公務而進行相關行政程序，並無嬉鬧之情，衡情也無以菜鳥等語開玩笑的可能。其次，稱某人年輕，一般人通常不會使用該帶有蔑視、貶低、嘲笑意味的言語，只須直白的稱對方年輕、年少、年輕人、少年人等即足，並無以「菜鳥」形容的必要，況沮張男已54歲，智識正常，有一定社會經驗，應了解菜鳥的意義及判斷用語的適當使用時機，明顯推諉卸責。

法官酌量張男未能體認公務員依法執行職務時，乃代表國家行使公權力，應予尊重，於公務員依法執行職務時當場侮辱，影響社會秩序及公權力的執行，蔑視公務員的執法尊嚴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法