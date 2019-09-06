辱警「看到女生那個下面就硬了」 男子的下場是…

2019-09-06 17:49

〔記者張文川／台北報導〕台北巿丁姓男子不滿員警處理違規停車的態度，在警局對員警輕蔑說：「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」；一審台北地院依侮辱公務員罪，將丁男判處拘役40日，可易科罰金4萬元，丁男上訴，高等法院今駁回上訴確定。

判決指出，去年10月3日下午3點多，丁男到北市警文山二分局興隆派出所陳情，投訴黎姓員警當天上午處理違規停車時的態度，對黎員多番輕蔑侮辱，用手比著黎姓員警，向其他員警說，「他早上來處理我的案子，跟女生貼很近耶」、「他故意跟女生貼很近，幫她講話啊」，又說，「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了？」

在場其他員警勸阻丁男不該這麼說，丁男還自打圓場稱，「我下面腳硬起來不行喔」。員警認為丁男是妨害公務罪章侮辱公務員的現行犯，將他當場逮捕送辦，台北地檢署偵辦後起訴。

法院審理時，丁男否認侮辱公務員，強調他當天去派出所，是為了向派出所長陳情，他的語意是指自己的腳受傷、傷口硬起來的意思，是他的言論自由，可以接受公評。

黎員則說，丁男的語意就是在指責他看到女生「那個」下面就硬起來，丁男還一直指涉他與女當事人有不尋常關係，公然貶損他在職場上的警察印象。

北院一審勘驗派出所監視器、員警密錄器影片後，認定丁男言論影射黎姓員警對女性具性方面的聯想，確實構成侮辱黎員，使黎員名譽受損，也無助解決事端，更侵害警察機關執行職務的嚴正性，考量丁男犯後矢否認，毫無悔意，判處拘役40天。丁男上訴，高院今駁回上訴，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法