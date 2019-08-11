曾辱警5字經 「白粉男」又咬警判3個月

2019-08-11 15:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕黃姓男子去年才因觸犯侮辱公務員罪，被判處拘役35天，卻不思悔改，今年2月，在基隆市文化路前遇警攔查時，因擔心身上藏有白色粉末被發現，趁警方壓制時，出口咬傷警員，被警方依妨害公務罪移送法辦。基隆地方法院近日審結，判處黃男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

檢警調查，黃男今年2月26日晚間駕駛小貨車載著一名女子，行經基隆市文化路協和發電廠前，碰巧遇到該轄區派出所正在執行擴大臨檢公務。黃男先是假意配合，但被警員發現他上衣口袋有疑似毒品的白色粉末時，立刻拒絕配合取出，極力抵抗，雙方發生口角並開始拉扯。

黃男被警員修丕任壓制在地時，竟出口咬傷警員左手，害修員左手出現淺裂傷，送醫救治後，幸無大礙；其他同仁則將黃男帶回偵訊，並依法送辦。黃男也向檢察官承認犯行，並表示自己知道錯了，檢察官則向法院聲請簡易判決。

法官認為，黃男去年1月中旬晚間遇警察臨檢，就曾因不滿警方為讓他及時接聽電話，辱罵警員3字經、5字經，被依觸犯侮辱公務員罪，判處拘役35天，今年3月才易科罰金執行完畢，這次再犯已屬累犯，應加重其刑；但考量他犯後承認犯行，態度尚可，且家中經濟僅能勉持等狀況，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

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