女大生愛愛太害羞 錯認男友貼心答應矇眼竟慘遭偷拍

一名女大生信任男友，在發生親密關係的過程中將眼睛矇起，不料竟遭偷拍。（示意圖）

2022/09/28 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生日前在網路論壇Dcard上發文表示，第一次與男友外出過夜欲發生親密關係時，竟聽到手機傳出一聲「喀嚓」，沒想到是男友偷拍自己的裸照，甚至還備份到雲端硬碟。事發後，女大生拒接男友電話，並發文在網上求助，引發網友熱議。

昨（27日）一名女大生在Dcard上發文，大學第一次交男友就被偷拍。原PO在內文中寫道，男友是學姐介紹的系上學長，交往已經三週了，近日一起到宜蘭出遊，過程中都很開心，直到晚上入住民宿後，決定要發生親密關係。原PO表示，當下都不敢直視對方，男友還貼心的說棉被遮住臉就不會害羞了，沒想到矇上眼後，突然聽到一聲手機的「喀嚓」聲。

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當下男友辯稱只是想放音樂，原PO則立刻起身搶手機，怎料男友竟惱羞成怒，開始動手動腳，嚇的原PO放聲尖叫，為了不引來關注，男友只好打開手機讓原PO檢查。果真有一張模糊的裸照，甚至還上傳雲端。原PO確認刪除後就再也沒有跟男友聯絡，期間也不斷收到學姊傳來訊息詢問，讓她不知所措。

不少網友認為應該要提出告訴，「報警處理」、「為什麼不告他，這種爛人應該受到制裁才對，避免下一位受害者」。但也有人認為她們進展太快，「道德低劣的人可以分手了，而且才交往三週就發生性行為有點快」、「我也覺得觀察期可以再拉長一點，在一起不久不夠了解對方為人」。也有人支持直接跟學姊坦白，「拜託跟學姐講」、「要告訴學姊阿，讓她知道真面目」。

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