「叫得到處都是」！大學情侶「愛愛聲」遭偷錄PO網 同樓層學長幹的

屏東縣一對外籍大學情侶在校外租屋處的恩愛聲遭人錄下Po上網，相關貼文在社群媒體引起關注。（讀者提供）

2021/11/12 11:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一對外籍大學情侶在校外租屋處的恩愛聲遭人錄下Po上網，當事人報案揪出偷偷在房外走廊錄音的人竟是住同層樓的廖姓學長，警訊後將其依妨害風化、妨害秘密罪函送法辦。

這段長約2分鐘的影片是在偷錄半年後今年5月被PO上網，網上還留言「我有在他們門外錄到％％％的聲音」、「一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」、「50秒時男的射了」等語。

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警方初步調查發現，該名廖姓學長坦承貼文，指當時半夜要到租屋處走廊飲水機裝水，因為聽到叫聲很大才錄下，錄時沒有想到是不對的行為，他也坦承有在Dcard留下文字、音檔及影片，但是是因為看到網上有相關討論，才貼出約半年前錄的東西，並非他主動挑起話題。

里港警分局指出，新圍派出所5月19日受理當事人報案，稱去年暑假遭不明人士在某大學附近宿舍用手機錄下兩人性愛聲音及宿舍門口影像，並於5月18日被不明嫌疑人將影片上傳至社群媒體上供人觀賞並聆聽，並在留言處放置youtube連結鍊，公開讓不特定人瀏覽。

警方也強調，獲報後依規定受理，並開立受處理案件證明單予被害人。警方受理後發文至社群媒體公司，調查出該發布者真實身分及留言者身分，已製作相關人等筆錄，全案將依涉嫌違反妨害秘密、妨害風化罪嫌函請屏東地檢署偵辦。

校方則說明，曾經在雙方談和解時居間協助聯絡，據了解兩次和解未達成，目前除待司法途徑處理，也已經將該案送至學校性平委員會進行調查，同時加強輔導。

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