綠綠的！「包養網」驚見女友照 他越想越不對：才換新包包......

網友在包養網站上看見女友的照片，包養示意圖。（情境照）

2021/11/09 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友透露，女友的照片出現在包養網站上，一開始他以為是盜用，但仔細一看發現自介內容，身高體重都和女友差不多，連打字方式都有點像，最讓他起疑的就是，女友先前換了一個名貴的包包，但說是好姊妹送的。種種跡象都讓原PO感到相當不尋常，於是發文求助鄉民。

這名網友在PTT上發文，「發現女友的照片出現在包養網站」，他表示，朋友在一個包養網站看到女友的照片，因此傳訊息問他，第一時間他認為是盜圖，但點進網站後，發現有點不對勁，自介的內容，身高體重都跟現實差不多，而且就連打字的方式都還有點像。

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原PO表示，和女友是在交友軟體上認識的，交往半年多，平常相處都會給彼此滿多空間，不會一直綁著對方。他透露，女友目前待業中，靠之前的積蓄過日子，不過不久前卻換了一個新包包，他好奇詢問後女友表示是幾位閨蜜一起送的，但包養網站上的資訊讓他不禁懷疑，「現在不禁讓我猜想，會不會是給人家包養陪約會對象送給她的禮物？」

對此，許多網友認為「被綠」的機會很大，紛紛苦勸「可以分手了，綠綠的」、「慘!!有綠光罩頂的感覺~先幫QQ」、「我也覺得綠綠的...你努力一點包養她比較省事」、「叫朋友或你自己創帳去包養網跟她聊就真相大白」。

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