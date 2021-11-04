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    首頁　>　生活

    北部妹嫌「吃飯鋪報紙」超沒衛生？ 引鄉民戰翻

    吃飯到底要不要鋪報紙，在PTT引起鄉民熱議。示意圖。（圖片擷取自PTT）

    吃飯到底要不要鋪報紙，在PTT引起鄉民熱議。示意圖。（圖片擷取自PTT）

    2021/11/04 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕南北習慣大不同，彼此尊重是最重要的事情。PTT一名網友分享，上週朋友帶北部女友回南部老家吃飯，想不到女友一看到桌上鋪著報紙卻大嫌「超噁心」，小倆口因此吵了起來。文章PO出後，引起網友熱議。

    一名網友在PTT八卦板PO文，「北部人覺得吃飯鋪報紙很沒衛生？」，他表示，上週朋友帶北部女友回家吃飯，男方媽媽準備了一大桌好料宴請，想不到女友卻覺得桌上鋪報紙很沒衛生，理由是有油墨味道，也不知道有沒有人帶報紙進廁所看過；男方則是認為鋪報紙很方便，骨頭可以直接丟，吃完包起來直接丟，不用擦桌子，觀念差異讓小倆口因此吵了起來。原PO則是相當好奇，「北部人都不鋪報紙吃飯的嗎？」

    文章PO出後，引起網友熱議，多數人認同鋪報紙確實不衛生，「拿報紙手會被油墨沾黑，真的不是很合適。」、「難看又很髒」、「至少拿宣傳單吧，報紙又薄又吸水有味道」、「至少也買白報紙來用，都是油墨真的噁心」、「認真，為了健康不要用報紙墊餐桌」。

    另一派人馬則認為鋪報紙很方便，「鋪報紙超方便，一堆假掰人」、「鋪報紙明明比較方便，天天擦桌子就知道有多煩」、「還好吧？有人叫你吃報紙嗎」。

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