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醫療院所焦慮輸液叫不到貨 林靜儀：本週預計再輸入30萬袋

衛福部次長林靜儀表示，本週預計約30萬袋輸液輸入。（資料照）

衛福部次長林靜儀表示，本週預計約30萬袋輸液輸入。（資料照）

2024/06/23 15:03

〔記者林惠琴／台北報導〕永豐化學新莊工廠未符合PIC／S GMP規範等因素而遭停產，導致全台輸液出現缺口，儘管已啟動專案輸入、專案製造因應，但食藥署預估產量最快仍要等到10月恢復，不少醫療院所反映叫不到貨，衛福部次長林靜儀今（23日）表示，除了本土合格廠商生產數量之外，上週專案進口尚有40萬袋庫存，本週預計約30萬袋輸入，「敬請不用焦慮」。

胸腔科醫師蘇一峰指出，在門診要開2公升的食鹽水卻被系統阻擋，主因就是缺貨。林靜儀今日說明，先向原先使用2公升規格生理食鹽水，因為廠商問題而不便的醫療夥伴們表示抱歉，「我們知道改變程序增加了各位的不方便」，但也強調這個月以來是在拜託廠商、拜託貨運的狀態，力求供應不間斷，還不能滿足所有規格需求，是很抱歉。

林靜儀也提到，近期接獲醫師反映傳聞合作藥廠在歲修，接下來供貨恐出問題，或是以後也不知道會怎麼樣等，但經食藥署調查，該藥廠並未歲修、供貨沒問題，提醒現在醫療院所無法像過去一樣直接向廠商叫貨就有貨，主因是政府統一控貨，並非無貨可用，呼籲院所不要輕信各種未經證實的小道消息，有疑問一律可向食藥署詢問。

林靜儀表示，除了每週本土合格廠商生產數量約10幾萬袋外，上週專案進口尚有40萬袋庫存，本週預計約30萬袋輸入，敬請不用焦慮。此外，逐漸恢復國產的部分正在進行，也在準備法規，希望能夠確保品質、均衡供貨，降低獨占市場斷貨風險和建立調度機制。

永豐化學供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範等因素須暫停製造；食藥署日前預估若以500毫升單位換算，6月約有110萬袋的缺口，7月起則須每個月補足150萬袋。

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