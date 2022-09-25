偽造報案單卻把警政單位全打錯 女偽造文書判1年徒刑

基隆地院近日審結，認定黃女觸犯偽造文書等罪，判處有期徒刑1年，緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

2022/09/25 13:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓女子去年8月急於歸還地下錢莊債務，但因本身已負債累累，擔心借款遭拒，便向李姓同事佯稱父親需動手術，陸續借得6萬元。還款時卻稱為了還債遇詐，反賠8萬元。李男要求黃女拿出報案紀錄，黃女竟上網抓圖修改，卻改得漏洞百出露餡。基隆地院近日審結，認定黃女觸犯偽造文書等罪，判處有期徒刑1年，緩刑3年。

檢警調查，黃、李二人原為同事，黃女去年8月23日晚間為了歸還積欠地下錢莊的款項，向李男佯稱父親心臟不適需要手術，但自己臨時拿不到提款卡，便向李男商借3萬；隔天又以父親病重，額外再向李男商借3萬元，一共得手6萬元。

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黃女原向李男約定同年月25日凌晨就會還款，卻無法歸還欠款，且一再推託，引起李男懷疑。黃女又謊稱自己為了還款，上網借貸，沒想到被騙了8萬元購買點數。李男雖不太相信，仍請黃女出示警察局開立的報案單據。

黃女為求取信於李男，竟上網抓取某縣市警察機關內容空白之「受（處）理案件證明單」文件圖檔，利用修圖軟體將內容改為基隆警察局第三分局信六派出所（正確應為基隆「市」第「二」信六「路」派出所），並偽填相關資料，取信李男反而露餡。

法官認為，黃女為了借款謊稱自己父親罹病博取同情，還冒用警察機關名義，製作內容不實的受理案件證明單，企圖隱瞞其無力還款真正原因，也讓警察機關公信力蒙受損害；但考量黃女犯後坦承犯行，且積極籌款歸還騙取的6萬元，偽造的文書上也未偽造警察機關戳章及受理、審核之警察員職名章等印文，所造成危害尚可掌控，故詐欺取財部分判處拘役50天，得易科罰金5萬元，緩刑2年，另偽造文書部分則判處有期徒刑1年，緩刑3年，以勵自新。

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