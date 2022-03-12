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    吸血地下錢莊專坑印尼移工 全台數百人受害

    移民署嘉義縣專勤隊破獲高利貸吸血集團，數百名印尼移工受害。（嘉義縣專勤隊提供）

    移民署嘉義縣專勤隊破獲高利貸吸血集團，數百名印尼移工受害。（嘉義縣專勤隊提供）

    2022/03/12 13:49

    〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕吸血高利貸集團專坑印尼移工，全台已有數百人受害，移民署嘉義縣專勤隊接獲線索循線追查，破獲由台中市楊姓男子與印尼華僑黃姓女子共同經營的地下錢莊，偵訊後，今天依重利罪、銀行法等罪嫌將楊、黃等人移送台中地檢署偵辦。

    專勤隊調查，通曉印尼語的黃姓女子與印尼移工接觸時，發現有些移工因家裡發生急難事故、需款孔急，認為可以放款牟取暴利，就與楊姓男子合作經營地下錢莊，在網路刊登放貸訊息，利用印尼移工急需用錢放高利貸，以年利率121%~152%高利吸血，並以護照質押、簽本票等方式挾控借貸的移工，受害人數百人遍及全台。

    嘉義縣專勤隊接獲受害移工控訴後，經長期蒐證，日前會同南投縣警局刑大等在台中、彰化等地搜索，傳喚、拘提集團成員到案，起獲遭扣押印尼護照342本、借據、帳冊及點鈔機等證物，查扣帳戶及現金700餘萬元。

    偵訊時發現，楊男利用家人帳戶掩護，黃女臉書刊登借款訊息，以500元報酬為誘因，吸引印尼移工媒介同鄉借款，對數百移工放高利貸，還款方式借款2萬元分2個月攤還，每月需本利攤還1萬2500元；5個月攤還，每月需本利攤還6000元外加1000元手續費，以利息除以本金換算，還款相當年息121%~152%，比民間借貸月息9%及銀行信用貸款年息3%高很多。

    移民署嘉義縣專勤隊起獲遭扣押印尼護照342本、借據、帳冊及點鈔機等證物，查扣帳戶及現金700餘萬元。（嘉義縣專勤隊提供）

    移民署嘉義縣專勤隊起獲遭扣押印尼護照342本、借據、帳冊及點鈔機等證物，查扣帳戶及現金700餘萬元。（嘉義縣專勤隊提供）

    移民署嘉義縣專勤隊破獲高利貸吸血集團，數百名印尼移工受害。（嘉義縣專勤隊提供）

    移民署嘉義縣專勤隊破獲高利貸吸血集團，數百名印尼移工受害。（嘉義縣專勤隊提供）

    黃女臉書刊登借款訊息，以500元報酬為誘因，吸引印尼移工媒介同鄉借款，對數百移工放高利貸。（嘉義縣專勤隊提供）

    黃女臉書刊登借款訊息，以500元報酬為誘因，吸引印尼移工媒介同鄉借款，對數百移工放高利貸。（嘉義縣專勤隊提供）

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