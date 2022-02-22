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    前馬雷蒙舞者、錢莊老闆遭3員工殘殺焚屍 主嫌被判無期徒刑當庭哽咽

    男子唐世豪（右）、陳天賜（左）涉殺害錢莊老闆並焚屍，高院今均判無期徒刑。（記者楊國文攝）

    男子唐世豪（右）、陳天賜（左）涉殺害錢莊老闆並焚屍，高院今均判無期徒刑。（記者楊國文攝）

    2022/02/22 12:08

    〔記者楊國文／台北報導〕男子唐世豪、陳天賜、江昶濬因與經營地下錢莊的老闆施政雄有財務糾紛，唐提議殺害施，3人合謀殺害施後再予焚屍滅跡，一、二審均依殺人罪，判決唐、陳均無期徒刑，江昶濬18年徒刑，江未上訴而定讞，上訴後，最高法院發回更審，高院更一審今仍各判唐、陳無期徒刑，唐聞訊當庭難過哽咽，還可上訴。

    施政雄曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者，後來轉而開設地下錢莊。檢警調查，唐男3人在施男公司上班，唐男因放款、對帳業務與施男常有口角爭執，聽聞施對外放話要處理他，萌生殺意；陳也因工作效率不佳，屢遭施責備，亦對施男心生不滿。

    2018年5月，唐男等3人在熱炒店聚餐，唐、陳2人各自抱怨與施男不愉快糾紛，唐世豪遂提議殺害施男，並取得陳男認同，隨後又向江承諾，動手時，江只需抱住施控制他行動，以後公司換他當老闆，江可自放款收回款項抽佣2成當獎金。

    同年6月16日下午3時，唐男以欲繳回120萬元放款現金為由前往錢莊，在與施男發生口角後，隨即掏出預藏水果刀刺向施男。

    江男見狀依計畫將施環抱，阻施男掙扎防衛，陳男亦持開山刀朝施後頸部、腹部砍殺，施遭刺殺後掙扎並哀求：「有話好好商量」，最後仍因無法掙脫倒地當場死亡。

    唐男等3人犯案後，把屍體裝入行李箱，載往江男的宜蘭壯圍老家，並焚屍滅跡，施男母親發現兒子失蹤後報警處理，警方循線逮捕唐男3人，新北地院依殺人等罪，判處唐男、陳男均無期徒刑、江男18年徒刑。上訴後，高等法院維持一審判決，判決上訴駁回，江因未上訴而定讞，須入獄，唐、陳均上訴，最高法院將全案撤銷發回更審。

    唐、陳坦承殺人等犯行，並當庭向被害家屬道歉，請求法院啟動修復式司法，給予他們和家屬得以面對面溝通、修復痛的機會，其中，唐除向台北地院提存150萬元以賠償被害家屬外，並表示願再賠償100萬元，但被害家屬均拒絕和解，更一審今維持原判，仍各判唐、陳無期徒刑，唐、陳還押時均不願對判決表示意見。

    民事部份，新北地院民事庭判決唐等3人應賠償家屬殯葬費及精神慰撫金合計360萬元，唐男並須返還100萬元款項。

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