地下錢莊押人凌虐 吞芥末再挖坑自埋

被害人被恫嚇挖地自埋。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/22 21:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕以32歲楊姓男子為首的地下錢莊，放貸不僅是以每7天為一期的重利，若被害人無法消償，便將對方誘出後強押至陽明山偏僻地區凌虐，威逼對方吞食芥末醬，甚至要被害人挖洞自埋，以達恐嚇目的；台北市警士林分局據報逮獲楊嫌等3人，楊嫌否認所有指控，但士林地檢署調查後今日將全案起訴。

警方表示，經營小額借貸的楊嫌地下錢莊，利用網路訊息攬客，一旦有人借貸3萬元，便指定以7天為1期，每期繳6千元，首次還必需先扣除手續費及第1期利息，共計1萬元，借貸者實拿僅2萬元，並還得再簽立1張6萬元本票。

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警方說，有被害人借後無力償還，遭楊嫌等人設局誘騙自信義區吳興街強押至陽明山，期間遭到毆打，並強迫吞食大量芥末醬等方式凌虐，最後甚至要求被害人在樹林間挖洞自埋。

被害人事後脫身向警方報案，案經蒐證，士林分局偵查隊分別前往桃園市及雲林縣，針對楊姓、王姓及蔡姓犯嫌等3人住處搜索，當場查扣行動電話、借款契約書、客戶資料、帳本資料、空白本票、借貸聲明書、教戰手則、存摺、大麻及愷他命等毒品及現金22萬、辣椒槍及鐵鍬等扣案證物。

檢警偵訊中，楊嫌等人否認有威逼對方吞芥末，而是請他吃檳榔，至於挖洞自埋，也只是作作樣子就放棄了。但經檢方調查後，全案仍依強制罪、妨害自由、重利等罪嫌提起公訴。

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