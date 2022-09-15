按摩館春色無邊聲名噪 警利斧連破3門逮獲8人

警方連破3門突襲取締色情營業場所。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/15 14:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區「百悅時尚養生館」，涉嫌掛羊頭賣狗肉，暗中經營色情；萬華分局經蒐報，今（15）日凌晨大批警力突襲取締，連攻破三道鐵門後，逮獲4名正在幫嫖客「清槍」的賣淫女，和莫姓負責人，訊後均依法送辦。

北市警萬華分局是日前獲報西昌街的百悅時尚養生館，涉嫌經營色情應召站，並且因「價廉物美」聲名遠播，結果不僅嚴重危害周邊商圈觀光形象，並對附近民眾居住生活品質造成負面影響，警方立即成立專案小組蒐證。

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警方經連日探查、監控，發現業者約是容留失聯移工，或行方不明外籍人士，藏匿於後方暗室包廂進行性交易以謀取暴利。

警方15日發現店內有許多嫖客進入消費，眼見時機成熟，調集大批警力持斧破門進入，先後查獲莫姓現場負責人，賣淫女服務生4人及嫖客4人。

警方調查，4位掛名女按摩師的賣淫女，皆是以依親及假借工作名義來台，之後依規定需離境時，隨即失聯、逾期居留的女子。

警方全案詢後，莫嫌依妨害風化罪移送地檢署偵辦，嫖客及按摩女依社會秩序維護法裁處。至於4名女子違反入出國及移民法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，後續移請移民署台北專勤隊辦理後續遣返事宜。

4名外籍賣淫女被依法送辦等候遣返。（記者劉慶侯翻攝）

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