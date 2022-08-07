媛媛不絕疑賣淫！ 中國吹起「核酸媛」歪風

4月間出現的「核酸媛鼻祖」，已遭全網封殺。（微博擷圖）

2022/08/07 18:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國從前年起開始出現「媛媛不絕」的歪風，從最開始拎名牌包、化濃妝到佛堂打卡拍網美照的「佛媛」開始，後來病「媛」、菜「媛」、農「媛」和幼兒「媛」接力登場，「媛媛不絕」詭異亂象，掀起社會隱憂，如今又出現疑似賣淫的「核酸媛」!

中國「動態清零」方針不變情況下，核酸檢測成為生活常態，不少城市推出上門核酸檢測服務；不過網民發現，社交平台抖音近期出現大量標榜「核酸快檢上門」、「通宵採樣點」、「核酸小姊姊」等帳號，且帳號頭像清一色是年輕貌美、衣著頗為性感暴露的女性，內容多為美女跳舞、展示身材等，「親，核酸700元一次，包夜2000（人民幣）」等私訊對話，性暗示相當明顯。

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「核酸媛」歪風始於4月，當時一名自稱有護理學背景的網美在微博分享動態稱當天完成1376份核酸採樣。讓人沒想到的是，一些網友的關注點並不在這位大白的辛苦付出上，而是她的眼妝，不少人批評她是刻意蹭疫情熱度，「穿上防護服一整天挺熱的，為何妳的妝容還如此精緻？」「第一次看到有人熱心投入防疫，還這麼注重化妝。」「防疫媛？核酸媛？」「妳這是有損防疫人員整體形象。」

這位「核酸媛鼻祖」隨後還被起底，如此「擺拍蹭熱度、衝流量」已非首次，她所有的社群平台帳號，一夜之間全遭封殺。針對最新的「核酸媛」亂象，中國官方據報已介入整頓。

穿著清涼的「核酸小妹」。（微博擷圖）

中國網路吹起「核酸援」歪風。（微博擷圖）

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