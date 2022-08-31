淚！台中私娼15分鐘700 最幼齒「姊仔」交易ING遇警破門

台中警方近日掃蕩北區俗稱「大湖仔」的昔日紅燈區私娼寮，查獲4名年齡超過60歲的熟齡賣淫女子。（警方提供）

2022/08/31 17:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處昔日俗稱「大湖仔」的知名紅燈區曾因私娼寮艷名遠播、影響市容，被警方會同市府相關單位強制拆除違建，最近又有死灰復燃跡象，警方派員查訪確認後掃蕩，查獲4名熟齡賣淫女子，年齡都超過60歲，其中還遇上一對男女正全裸交纏交易中，見員警突上門，驚愕指數破表。

據了解，俗稱「大湖仔」的台中北區大湖里一帶曾是台中市規模最大的紅燈區，從日據時代即開始營業，全盛時期私娼寮曾多達50幾家，幾乎24小時營業，當時「三七仔」大辣辣當街拉客，除了行人被拖進去，連騎車行經因好奇放慢速度觀望的騎士，也被拔掉鑰匙半強迫拉進去消費。

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只是隨時代變遷加上選擇性多樣逐漸沒落，雖已不復當年盛況，但轄區第二分局仍屢遭居民檢舉私娼攬客色情交易，為免該處淪為犯罪溫床，加上擔心形成防疫破口，該分局運用「第三方警政」策略，主動報請市府都發局稽查，認定違章建築事實明確且危害公安，今年4月22日祭出鐵腕出動怪手，強制拆除該處過半違建。

但警方最近發現該處疑死灰復燃，經派員探訪蒐證後，確認在陰暗巷弄深處還有2間私娼竂持續從事色情交易，且內部環境雜亂，房內只有床和廁所，非常簡陋，上週四持搜索票查緝時，除了一對男女正在脫衣服，還有一對男女正全裸交纏交易中，見警方突上門，進行中動作突然靜止，滿臉驚愕。

警方當場帶回4名女服務生及2名男客，同時查扣營業所得、監視器主機、鏡頭、螢幕等證物，女服務生中最幼齒的60歲，最大66歲，行情是每一節15分鐘，超過時間要加節，以700元至1000元不等代價提供全套性交易服務，經查，4名賣淫女子各以每月3000元租金，向66歲的王姓房東承租場地，作為性交易場所之用。

全案訊後在場4名女服務生及男客共6人，依社會秩序維護法送辦，每人裁罰1500元，王姓房東則依刑法妨害風化罪嫌移送法辦；第二分局長陳家銘表示，該處仍有擅自搭建違章建築情事，有危害公共安全之虞，除已報請市府列為優先拆除目標，也將持續加強蒐證擴大取締淨化成效。

台中北區「大湖仔」的私娼竂隱身狹窄暗巷中。（警方提供）

台中北區「大湖仔」的私娼竂隱身狹窄暗巷中，警方上門查緝，讓性工作者與嫖客都嚇一大跳。（警方提供）

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