疫情2個月沒收入 七旬「高齡流鶯」1千賣淫被逮

警方逮到七旬彭姓老流鶯。（記者王冠仁翻攝）

2021/08/22 10:20

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〔記者王冠仁／台北報導〕七旬彭姓老婦在疫情爆發後，2個月來幾乎零收入，她為了糊口，鋌而走險，在7月下旬疫情警戒微解封後當街拉客，打算以每次1千元的價碼進行性交易。不過，她攬客時遇上警方查緝，她不斷向警方哀求，聲稱自己快要斷炊；警方見她是罕見的「高齡流鶯」，雖然十分同情她遭遇，仍依法對她開罰。

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警方說，由於疫情仍未平息，為了防堵「人與人的連結」成為防疫破口，仍加強掃蕩養生館等色情場所，同時編排警力取締流鶯、私娼。日前某晚警方在西昌街、桂林路口附近查察，發現彭在該處拉客，還說願以每次1千元的價格進行全套性交易，警方隨即將她帶回派出所。

彭告訴警方，她2個多月來幾乎沒有收入，為了生計，只好自行出來當流鶯拉客，還認為微解封後相對安全，想不到遭警方查緝。警方聽聞彭的遭遇，雖然感到同情，但她因違反社會秩序維護法，警方仍必須依法對她開罰1500元。

警方見彭年事已高，一度追問她過往工作、家庭概況等，但她低調不願回答。她只說，在疫情三級警戒期間，靠著過去存款以及親友接濟，勉強度日，但眼看坐吃山空，恢復正常生活的日子遙遙無期，內心擔憂與日俱增，只好冒險賣淫。

熟悉流鶯生態的資深刑警研判，不少老流鶯大多年輕時曾下海賣淫，但隨著年紀增長、「外籍兵團」進軍，導致在「人肉市場」的競爭力下滑，只好轉而投靠賣淫集團當皮條客，或是到周邊的茶室、阿公店幫忙做事或攬客以賺錢度日。

台灣境內疫情自5月中爆發後，萬華成為重災區，不僅「聲色場所」不得開門營業，地方上許多餐廳與店家，也因疫情升溫、人潮流失而關門營業，連打零工的地方都找不到，彭可能也因此頓失收入。

萬華分局統計，7月13日微解封後至本月上旬，萬華警方取締轄內應召站、養生館等色情場所，以及流鶯、私娼拉客從事性交易；其中因違反社會秩序維護法案件共計42件45人，因妨害風化罪嫌遭送辦者有3件4人。

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